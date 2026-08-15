Ittihad'ın eski yıldızı Muhammed Nur, mavili takımın oyuncunun hizmetlerine ihtiyacı olmadığı sürece ezeli rakip Hilal'den Brezilyalı Malcom Oliveira'yı Ittihad'a bırakmasını istedi.

Basın haberlerine göre Malcom, devam eden yaz transfer döneminin kapanmasından önce Hilal'den ayrılmaya yaklaşıyor; ancak gideceği yer şimdiye kadar belirsizliğini koruyor.

Nur, dün cuma akşamı "MBC" kanalındaki "Nadina" programına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Eğer Hilal, Malcom'un devam etmesini istemiyorsa oyuncu Ittihad'a geçsin, iki kulüp de Fon'a bağlı."

Malcom, dün cuma akşamı Roshn Profesyonel Ligi'nin açılış haftasında Hilal'in Feyzali'yi 4-2 yendiği maçta bir gol kaydetti.

Maçın ardından, geleceğiyle ilgili gazetecilerin sorularına öfkesini dışa vurarak şunları söyledi: "Ben şu anda Hilal'i temsil ediyorum ve burası maç hakkında soru sorulacak yer." Bu, geleceğiyle ilgili yeni tartışmalara girmeyi ya da hakkında dolaşan haberlere cevap vermeyi reddettiğinin açık bir işaretiydi.

Aynı bağlamda Nur, Hilal'in teknik direktörü Simone Inzaghi'nin oyun tarzı açısından Ittihad'ı çalıştırmaya çok uygun olduğunu belirtti.

Şunları ekledi: "Duyduğuma göre Inzaghi bu yaz Hilal'den ayrılması durumunda Ittihad onunla anlaşacaktı."

Inzaghi'nin Zaim'deki geleceği hakkında medyada tahminler yürütülüyor; ancak kulüp yönetimi İtalyan teknik adama olan güvenini tazeledi ve böylece sezona takımla başladı.

Buna karşılık Ittihad, Alman Jens Wissing ile anlaştı ve takımla Roshn Profesyonel Ligi'ndeki serüvenine bugün cumartesi akşamı Hulud karşısında başlaması planlanıyor.