Hakem Muhammed el-Huveyş, salı günü Ittifak'ın sahasında oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftası kapsamındaki maçta, Nassr'ın Ittifak'a karşı attığı bir golü, video yardımcı hakem teknolojisi "VAR"a başvurduktan sonra iptal etti.

Pozisyon 53. dakikada gelişti; Kingsley Coman'ın topu sağ tarafta karşılayan João Félix'e gönderdiği pas sonrası Félix ceza sahasına girdi ve topu kalenin önünde hazır bekleyen Sadio Mané'ye çıkardı, o da topu ağlara gönderdi.

Ancak hakem sevinci durdurdu ve pozisyonu video teknolojisi aracılığıyla incelemeye karar verdi; ardından, golle sonuçlanan pasa götüren pozisyonun başında Coman'ın ofsaytta olması gerekçesiyle golü iptal etti.

Başarılı ikili

Farkı kapatmayı başaran Nassr'ın hücumları durmadı; João Félix ve Sadio Mané ikilisi, bu kez başarıya ulaşan ani bir atağı 74. dakikada tekrarladı. Félix topu karşıladıktan sonra Sadio Mané'ye çıkardı, o da topla Ittifak savunmasını delerek ilerledi, ardından kaleye yaklaşıp ağları sarsan sert bir şut çekti.

Bu gol, kalecisi Bento'nun 12. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından sayısal üstünlükten faydalanarak iki golle öne geçen Ittifak karşısında Nassr'ı maça geri döndürdü.