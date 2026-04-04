Video... Hilal Efsanesi: Lider, Inzaghi ile birlikte kimliğini yitirdi

Al-Hilal kulübünün efsanelerinden biri, Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftasında oynanan ve 2-2'lik hayal kırıklığı yaratan beraberlikle sonuçlanan Al-Taawoun maçı sonrasında, takımın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi'ye öfkeli açıklamalarda bulundu ve maç sırasındaki teknik kararlarını ve takımın performansını eleştirdi.

Roshon Ligi'nin 27. haftasında Al-Nassr, Al-Najma'yı 5-2 yenerken, Al-Ahli, Damak'ı 3-0 mağlup etti, Al-Ittihad ise Al-Hazm'ı 1-0 yendi. Al-Hilal ise Al-Taawoun ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla Al-Nassr, Roshen Ligi'nde liderliğini sürdürdü ve 70 puanla zirvede yer alırken, Al-Hilal ve Al-Ahli ise 65'er puanla onu takip ediyor.

Bu konuyla ilgili olarak, Al-Hilal efsanesi Nawaf Al-Temyat, Suudi "Thamania" kanallarında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bence Al-Hilal, Inzaghi ile kimliğini kaybetti, ya da daha doğrusu takım, beklenen performansı gösteremediği maçlarda bile galibiyet alamaz hale geldi."

Ve ekledi: "Al-Hilal daha önce, kötü oynasa bile galibiyet elde etme yeteneğine sahipti, ancak şu anda bu özelliğinden yoksun kalmış durumda, teknik seviyesinin düşüklüğünün yanı sıra."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca, takımın gücüne eksikliklerin etkisini de kabul etmeliyiz, özellikle de Salem Al-Dossari, Savic ve Karim Benzema'nın yokluğunu."

Al-Tamim, Muhammed Kader "Miti" ve Marcos Leonardo'dan oluşan yabancı ikilinin performansını eleştirdi ve şöyle dedi: "Maçlara çıkmamaları, fiziksel ve teknik seviyelerinin düşmesine neden oldu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Enzagi, 3 şampiyonluğun kaderinin belirleneceği bu kritik dönemde fikirlerini geliştirmeli."