Suudi Al Ahli takımının oyuncusu Nayef Mesud, Kıtalar Arası Kulüpler Kupası kapsamında cumartesi akşamı oynanacak Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns maçına hazırlanan takımın konakladığı otelde bulunduğu sırada, takım arkadaşlarını ve teknik heyeti şaşırttı.

Akşam yemeğini bitirdikten sonra Nayef Mesud, otelde bulunan bir piyanoyu değerlendirmeye ve takım arkadaşlarının önünde sürpriz bir müzik performansı sunmaya karar verdi. Bu an hızla, orada bulunanlar arasında hayranlık ve şaşkınlık dolu bir atmosfere dönüştü.

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Piyanonun başına oturur oturmaz Al Ahli oyuncusu, oyuncunun böyle bir müzik yeteneğine sahip olduğunu beklemeyen takım arkadaşları arasında bir şok hali içinde çalmaya başladı. Böylece mekân, beklenen maça hazırlık ortamından uzak, küçük bir sahneye dönüştü.

Nayef Mesud yalnızca piyano çalmakla yetinmedi, performansına şarkı söylemeyi de ekledi. Futbolun dışında başka bir yeteneğe sahip olduğunu ortaya koyan bir sunumla dikkat çekici bir görüntü sergiledi ve oteldekilerden büyük ilgi gördü.

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Oyuncu, ses tınısı, çalış ve şarkı söyleyiş tarzıyla orada bulunanları büyüledi. Bu durum, herkese hâkim olan hayranlık hali karşısında bir dizi Al Ahli oyuncusunu, teknik heyet üyelerini ve otel çalışanlarını cep telefonlarını çıkarıp o anı kaydetmeye yöneltti.

Nayef Mesud'un doğaçlama performansı, Sundowns maçı öncesinde Al Ahli kampında ilginç ve özel bir kareye dönüştü. Takımın oyuncusu beklenmedik bir yetenekle ışıkları üzerine çekti; bu kez beklenen maçta, sahanın içinde dikkat çeken görüntüsünü sürdürmesi bekleniyor.