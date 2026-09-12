Hilal'in İngiliz forveti Ollie Watkins, takım arkadaşı Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Neves'e bu sezon takımıyla özel bir başlangıç armağan etti.

Hilal, bugün cumartesi günü Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında, Buraydah'daki sahasında Teavun'un konuğu oldu.

Maçın dokuzuncu dakikasında İngiliz forvet Ollie Watkins, Portekizli orta saha Ruben Neves'ten gelen uzun bir topu değerlendirerek kaleyle karşı karşıya kaldı ve topu ustalıkla ağlara göndererek Hilal adına skoru açtı.

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Bu gol, Ruben Neves'in bu sezonun başından bu yana Hilal ile katkı yaptığı sekizinci gol oldu; üstelik bu, farklı kulvarlarda takımla oynadığı sekizinci maçtı; yani maç başına bir katkı ortalaması.

Portekizli orta saha oyuncusu 5 gol kaydetti; bunların 3'ü Roshn Ligi'nde, 2'si de Hizmetü'l-Harameyni'ş-Şerifeyn Kupası'nda geldi. Böylece bu sezon şu ana kadar takımın gol kralı oldu; ayrıca 3 golün de asistini yaptı.

Belirtmek gerekir ki Ruben Neves, 2023 yazında Wolverhampton'dan katıldığı günden bu yana Hilal'in en önemli yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor. Takımla çıktığı 142 maçta 26 gol atarken 37 asist yaptı.