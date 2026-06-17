Video: Hat-trick'in ardından... Henry: Messi ve bu adam aydan geliyorlar!

Fransız efsane Thierry Henry, Arjantin’in 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Cezayir’i mağlup ettiği karşılaşmada Lionel Messi’nin sergilediği performansı övdü ve Tango’nun kaptanı ile Cristiano Ronaldo’nun diğer oyunculardan tamamen farklı bir sınıfa ait olduklarını vurguladı.

Messi, Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde Arjantin'i Cezayir'e karşı 3-0 galibiyete taşıyan bir "hat-trick" yaparak turnuvanın gol krallığı sıralamasında erken liderliğe yükseldi ve Dünya Kupası'nda tarihe adını yazmaya devam etti.

Henry, "Fox Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dinleyin, bu adam ve yarın oynayacak olan o adam (Cristiano)... İkisi de aydan geliyor."

Ve ekledi: "Arjantin bize, hâlâ şampiyon olduğunu da hatırlattı. Bunu unutmamalıyız."

Fransız yıldız sözlerine şöyle devam etti: "Ama Leo farklı... Bu tamamen başka bir konu."

Henry, tarihi rakibi Cristiano Ronaldo'ya da değinmeyi ihmal etmedi ve şöyle dedi: "Mola öncesinde de söylediğimiz gibi... Ronaldo, sıra sende."

Henry’nin bu açıklamaları, Messi’nin kariyerinde ilk kez Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığı ve turnuvadaki gol sayısını 16’ya çıkararak Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncuları rekoruna eşitlediği tarihi bir gecenin ardından geldi.

Ronaldo, Portekiz ile bu turnuvadaki ilk maçına Kongo karşısında çıkmaya hazırlanıyor. Taraftarlar, tarihi rakibi Messi’nin ilk turda sergilediği olağanüstü performansa Portekizli yıldızın nasıl yanıt vereceğini merakla bekliyor.

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