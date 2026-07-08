Video... Hasan Şehata: Salah hakkında konuşursam onu incitmiş olurum

Mısır Milli Takımı’nın efsanevi teknik direktörü Hasan Şehata, 2026 Dünya Kupası’ndan elenmelerinin ardından, Firavunlar’ın yıldızı Muhammed Salah hakkında konuşmayı reddetti.

Mısır Milli Takımı, dün Salı akşamı Arjantin'e karşı dramatik bir mağlubiyet (3-2) alarak 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Firavunlar, maçın son dakikalarına kadar 2-0 önde gidiyordu.

Şahata, maçı analiz etmek üzere “MBC Mısır” kanalına konuk oldu ve şunları söyledi: “Mohamed Salah hakkında konuşmak istemiyorum, çünkü onun hakkında konuşursam onu incitecek şeyler söyleyebilirim.”

Şehata sözlerine şöyle devam etti: “Salah hakkında konuşursam pek çok kişi beni suçlayacak ve ben bir oyuncu yüzünden suçlanmaya hiç niyetim yok.”

Şahata sözlerine şöyle devam etti: “Eğer konuşursam, Salah ve tüm oyuncular hakkında incitici sözler söyleyeceğim.”

Açıklamalarını şöyle tamamladı: “Salah, Arjantin maçında sadece hakemle konuşmak için duruyordu. Evet, o takımın kaptanı ve bu onun hakkı.”











