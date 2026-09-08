El-Ehli forması giyen İngiliz forvet Ivan Toney, Suudi Roshn Ligi'nde takımının El-Kadisiye karşısında oynadığı maçın hakemine hakaret ettikten sonra cezalı duruma düştü.

El-Ehli, bugün salı günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu'nda Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında karşı karşıya geldiği El-Kadisiye'ye 3-2 mağlup oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Ivan Toney, uzatma dakikaları dolmadan maçı bitirdiği gerekçesiyle itiraz etmek için Amerikalı hakem İsmail el-Fetih'e yöneldi.

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Kamera objektifleri, İngiliz forvetin Amerikalı hakemle konuşurken görüntülerini yakaladı. Toney, konuşmasının hararetli bir anında "Aptal mısın?" dedi.

Ivan Toney hakeme itirazını sürdürdü; ta ki idari bir kararla karşılaşmasından çekinen takım arkadaşı Muhammed Süleyman Bekir araya girip onu uzaklaştırmaya çalışana kadar.

Hatırlanacağı üzere, El-Ehli'nin El-Kadisiye filelerine attığı iki golün sahibi Ivan Toney'di; ancak bu, bu sezonki üçüncü yenilgiden kurtulmaya yetmedi.