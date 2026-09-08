24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Video: Hakeme "aptal" dedi: Ivan Toney men cezası alacak mı?

Al Qadsiah - Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Premier Lig
I. Toney
Suudi Arabistan
İngiltere

Yeni bir kriz "El-Raki"yi tehdit ediyor

El-Ehli forması giyen İngiliz forvet Ivan Toney, Suudi Roshn Ligi'nde takımının El-Kadisiye karşısında oynadığı maçın hakemine hakaret ettikten sonra cezalı duruma düştü.

El-Ehli, bugün salı günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu'nda Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında karşı karşıya geldiği El-Kadisiye'ye 3-2 mağlup oldu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Ivan Toney, uzatma dakikaları dolmadan maçı bitirdiği gerekçesiyle itiraz etmek için Amerikalı hakem İsmail el-Fetih'e yöneldi.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini hemen satın al!

Premier Lig
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Premier Lig
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH

Kamera objektifleri, İngiliz forvetin Amerikalı hakemle konuşurken görüntülerini yakaladı. Toney, konuşmasının hararetli bir anında "Aptal mısın?" dedi.

Ivan Toney hakeme itirazını sürdürdü; ta ki idari bir kararla karşılaşmasından çekinen takım arkadaşı Muhammed Süleyman Bekir araya girip onu uzaklaştırmaya çalışana kadar.

Hatırlanacağı üzere, El-Ehli'nin El-Kadisiye filelerine attığı iki golün sahibi Ivan Toney'di; ancak bu, bu sezonki üçüncü yenilgiden kurtulmaya yetmedi.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin