Erling Haaland, Manchester derbisini tartışmalı bir golle alevlendirdi. Manchester City forveti, bugün pazar akşamı Old Trafford'da oynanan Premier Lig'in dördüncü haftasındaki maçta 60. dakikada Manchester United'ın filelerini havalandırmayı başardı.

Haaland'ın golü, takım arkadaşı Josko Gvardiol'ün ceza sahasının içine gönderdiği ortanın Norveçli forvete ulaşmasının ardından geldi ve oyuncu topu ağlara gönderdi. Ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırınca hakem Michael Oliver başlangıçta golü iptal etmeye karar verdi. Bunun üzerine video hakemi pozisyonu incelemek ve kararın doğruluğunu teyit etmek için devreye girdi.

Video teknolojisine dönülmesinin ardından Michael Oliver, golü Manchester City lehine saymaya karar verdi. Zira Norveçli forvetin doğru konumda olduğu ve topu kafayla oynamaya çalışan ofsayt pozisyonundaki Enzo Fernandez'in topa dokunmadığı anlaşıldı; ilk bakışta çıplak gözle Haaland'ın ofsaytta olduğu görünmesine rağmen.

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Haaland'ın golü oyunun akışına ters biçimde geldi. Manchester United, Manchester City üzerinde büyük bir baskı kurmuştu, özellikle de 23. dakikada Phil Foden'ın kırmızı kart görmesiyle oluşan sayısal üstünlüğün ardından. United oyuncuları mavili takımın kalesi önünde birçok fırsatı harcadı; ta ki top, City'nin yakaladığı az sayıdaki fırsattan birinde Haaland'a ulaşıp oyuncunun takımını öne geçirmesine kadar.

Haaland bu golle Manchester United filelerindeki gol sayısını 9'a çıkardı ve Norveçli forvet komşusuna karşı derbideki dikkat çekici performansını sürdürdü.

Belirtmek gerekir ki bu galibiyet, Manchester City'nin puanını 12'ye (tam puan) yükselterek lider Arsenal ile eşitleyecek; Manchester United'ın puanı ise 4'te kalacak.







