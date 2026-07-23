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San Jose Earthquakes v Orlando City SCGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Video: Griezmann Amerika Ligi'ndeki yolculuğuna en güzel şekilde başladı

San Jose Earthquakes - Orlando City
San Jose Earthquakes
Orlando City
ABD 1
A. Griezmann
ABD
Fransa

İlk maçında ilk 11'de oynadı

Fransız Antoine Griezmann, Amerika Futbol Ligi'ndeki resmi macerasına mümkün olan en iyi şekilde başladı.

35 yaşındaki Fransız forvet, Amerika Futbol Ligi'nde ilk kez sahaya çıktı ve Orlando City'nin San Jose Earthquakes'i 4-0 mağlup ettiği maçta bir gol kaydetti.

Antoine Griezmann'ın Amerika Futbol Ligi'ndeki ilk maçında attığı gol, kulüp kariyerindeki 300. golü oldu.

 Fransız oyuncu, Arjantinli teknik direktör Martin Perlman yönetiminde maça ilk 11'de başladı ve maçın tamamını oynadı; 48. dakikada üçüncü golü kaydetti.

San Jose Earthquakes karşısındaki farklı galibiyeti Slovenyalı defans oyuncusu David Brekalo, Kolombiyalı Ivan Angulo ve Paraguaylı Brian Ojeda tamamladı.

ABD 1
Orlando City crest
Orlando City
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Nashville SC crest
Nashville SC
NSC
ABD 1
San Jose Earthquakes crest
San Jose Earthquakes
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LA Galaxy
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Bu galibiyetle Orlando City, 17 puanla Doğu'da onuncu sıraya yükseldi ve şu anda DC United'ın işgal ettiği play-off turlarına yükselme sıralarının yalnızca iki puan gerisinde kaldı.



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