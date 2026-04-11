Video... Gerrard: Liverpool tarihindeki Salah'tan daha iyi tek bir isim

Liverpool'un eski kaptanı Steven Gerrard, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı "The Reds" efsaneleri arasında üst sıralara yerleştirdi, ancak "Mısırlı Kral"ı kulüp tarihinin en iyisi olarak görmediğini vurguladı.

Salah, 2017 yılında Roma'dan İngiliz kulübüne transfer olduktan sonra dokuz yıl geçirdikten sonra, bu sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Bu süre zarfında Mısırlı oyuncu, en önemlisi iki kez İngiltere Premier Ligi şampiyonluğu olmak üzere, FA Kupası, Lig Kupası ve Community Shield'ın yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası'nda birer şampiyonluk olmak üzere bir dizi kupa kazandı.

Anfield Agenda sitesine verdiği röportajda Gerrard, Salah'ın tarihsel konumu hakkında doğrudan bir soruya yanıt verdi. Kendisinden, Mısırlı yıldızdan daha iyi olduğunu düşündüğü bir efsanenin adını duyduğunda konuşması istendi.

Lucas Leiva, John Arne Riise, Roberto Firmino, Sami Hyypia, Jordan Henderson, Jamie Carragher, Andrew Robertson ve Ian Rush gibi isimler sıralandığında, Gerrard'ın gözünde Salah'tan daha üstün bir isim yoktu.

Ancak tek istisna Kenny Dalglish'in adı geçtiğinde oldu ve o anda Gerrard şöyle konuştu: "Dalglish her zaman kraldır, en büyük kraldır ve Salah da bir kraldır, bu yüzden sıralamanın Dalglish, ardından Salah ve sonra Ian Rush olduğunu düşünüyorum."