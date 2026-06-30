Barcelona kulübü, bugün Salı günü, çok sayıda tanınmış ismin katıldığı özel bir törenle gelecek sezonun yeni formasını tanıttı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın gelecek sezon için yeni formalarını tanıtmak üzere Barselona Çağdaş Sanat Müzesi'ni (MACBA) seçtiğini bildirdi.

Forma, yarın Çarşamba gününden itibaren her zamanki mağazalarda satışa sunulacak. Barcelona ve Nike, klasik mavi ve kırmızı çizgileri tercih ederken, bunları çeşitli renkler kullanarak yeniden tasarladı.

Müzik ve dansın bir araya geldiği etkinlik, “Blaugrana’nın Nabzı: Bizi Hareket Ettiren Tutku” sloganıyla düzenlendi.









2026/2027 sezonu için Barcelona’nın yeni ana forması, maç boyunca taraftarların duygularını yansıtan interaktif bir deneyim ve görsel-işitsel bir sunum eşliğinde tanıtıldı.

Kulüp, bu formanın oyuncular ve taraftarlar arasındaki sıkı bağı simgelemesini istiyor.

Gelecek sezonun Barcelona formaları, yeni “tipografi” çizgileriyle öne çıkacak; üç formadan her biri farklı bir yazı tipine sahip olacak.

"FC Barcelona Modernista" adını taşıyan ve kulüp için özel olarak tasarlanan ana forma yazı tipi resmi olarak tanıtıldı; bu tasarım, Barcelona taraftarları ile Barcelona şehri ve Katalonya'nın kültürel mirası arasındaki görsel bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Etkinliğe kulüp başkanı Rafa Yusti’nin yanı sıra bir dizi yönetici ile kültür, spor ve eğlence dünyasından önde gelen isimler katıldı.

Öte yandan, henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, ikinci formanın tasarımı Los Angeles Lakers takımının altın rakamlarından esinlenecek ve yine Kobe Bryant’ın logosu yer alacak.

Üçüncü forma ise, 1992 ile 1997 yılları arasında Barcelona'nın giydiği ünlü Kapa formalarının tasarımını taklit edecek.

Bu yeni görsel kimlik, kulübün diğer profesyonel takımlarının yanı sıra genç takımlar ve diğer bölümler için de benimsenecek.

Diğer yeni özelliklerden biri de, formaların sırtında Barcelona Vakfı’nın logosu yer alacağıdır. Kulüp, bu kararın sosyal konulara olan sarsılmaz bağlılığını pekiştirdiğini vurguluyor.







