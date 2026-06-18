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Ghana v Panama: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Video: Gana'ya Panama karşısında galibiyeti getiren ölümcül gol

İngiltere - Gana
İngiltere
Gana
Dünya Kupası
İngiltere
Gana
ABD

İngiltere milli takımı grubun zirvesinde yer alıyor

 Gana milli takımı, şu anda ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nın 12. grubunun ilk turunda Panama’yı tek golle mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti.

"Kara Yıldızlar" olarak bilinen Gana Milli Takımı'nın galibiyet golünü Caleb Yerenke, maçın son dakikalarında, tam olarak 90+5. dakikada attı.

Böylece Gana Milli Takımı, 3 değerli puanı toplayarak gol farkıyla İngiltere'nin ardından grupta ikinci sıraya yerleşti; Panama ise puansız olarak üçüncü sırada kaldı.

İngiltere milli takımı ise aynı grupta Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla heyecan verici bir galibiyetle mağlup etmişti.


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