Video... Gana'nın sihirbazı, Harry Kane'e: Seni serbest bıraktım!

Ganalı sihirbaz Nana Kwaku Bonsam, İngiliz yıldız ve “Üç Aslanlar” milli takım kaptanı Harry Kane’i hedef alan yeni açıklamalarıyla yeniden tartışma yarattı.

Bonsam, dün Salı günü oynanan 2026 Dünya Kupası 12. Grup'un ikinci turundaki Gana maçında Harry Kane'i kontrol altına alacağını ve onun "Kara Yıldızlar"ın kalesini sarsmasını engelleyeceğini iddia etmişti.

Maç golsüz berabere biterken, Harry Kane maçın son dakikalarında çok değerli bir fırsat yakaladı ancak topu üst direğin üstünden dışarı attı.

Maçın ardından Bonsam, Harry Kane'i "serbest bırakmaya" karar verdiğini açıkladı ve bunu, iki takımın karşılaşmasından önce ona uyguladığını iddia ettiği "ruhsal etki" olarak nitelendirdi.

Kein, Gana maçı boyunca sadece 19 kez topa dokundu; bu, İngiltere formasıyla 90 dakika boyunca sahada kaldığı büyük turnuvalardaki kariyerinin en düşük rakamı oldu.

Maçın ardından, Ghana Soccer Net sitesinin aktardığı televizyon açıklamasında Bonsam, “Ben dünyanın en güçlü ruhani büyücüsüyüm. Harry Kane’i şimdi serbest bırakacağım ki İngiltere’nin bir sonraki maçında gol atabilsin” dedi.

Sosyal medya kullanıcıları, Bonsam’ın kendi hesabından paylaştığı ve oyuncunun üzerindeki ruhani etkiyi kaldırdığını iddia ettiği video klibi yaygın olarak paylaştı.

Gana milli takımı, teknik direktör Carlos Queiroz'un önderliğinde olağanüstü bir savunma performansı sergiledi. Gideon Mensah, Jerome Obokou, Jonas Adjitey ve Marvin Sinaya, İngiltere'nin ataklarını boşa çıkardı ve Kane'in gol atmasını engelledi.

İngiltere milli takımı son turda Panama ile karşılaşmaya hazırlanırken, Gana ise her iki takımın da son 32'ye kalmasını belirleyebilecek bir maçta Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

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