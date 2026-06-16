Video: Fransa’nın gizli dostu, Senegal karşısında Les Bleus’u kurtarıyor

Kale direği, bir kez daha Fransız milli takımını kurtaran gizli dost olduğunu kanıtladı; bu durum, Salı akşamı Kylian Mbappé’nin takım arkadaşlarının Senegal’e karşı oynadığı maçta da teyit edildi.

Fransız milli takımı, Irak ve Norveç'in de yer aldığı 9. grubun ilk turunda Teranga Aslanları'nı 3-1 mağlup etti.

Maçın 25. dakikasında heyecan verici bir an yaşandı; Senegalli forvet Nicolas Jackson, maçın gidişatını tamamen değiştirebilirdi, ancak şutu kaleci Manian’ın kalesinin sağ direğine çarptı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda ise Fransa, 3-1’lik üstünlük sağladı.

Opta’ya göre: “2022 Dünya Kupası’nın başlangıcından bu yana Fransa milli takımı beş kez, 2018’den bu yana ise altı kez direk ve üst direk sayesinde kurtuldu; bu, her iki durumda da en yüksek rakam.”

Aynı kaynak şöyle ekledi: “Buna karşılık, Senegal milli takımının Dünya Kupası’nda topunun üst direğe veya yan direğe çarpması sadece ikinci kez oluyor. İronik bir şekilde, bu durum daha önce 2002 yılında… Fransa karşısında yaşanmıştı.”

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