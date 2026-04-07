Video: Ferdinand: Yamal, ırkçılığa karşı "Müslümanların sesi"

İngiliz futbol efsanesi ve eski Manchester United yıldızı Rio Ferdinand, Barcelona'da forma giyen genç İspanyol milli oyuncu Lamine Yamal'ın, yaşına rağmen ırkçı uygulamalara karşı gösterdiği ahlaki metanetinden büyük hayranlık duyduğunu belirtti.

Hakaretlere karşı destek

Ferdinand, geçen Cumartesi İspanya Ligi'nin 30. haftasında oynanan Barcelona-Atlético Madrid derbisinde ırkçı tacize maruz kalan Yamal'a destek verdi.

İngiliz yıldız, geçen hafta İspanya ile Mısır arasında oynanan dostluk maçında tribünlerden "Zıplamayan Müslüman'dır" sloganları atıldığında, genç oyuncunun İslam karşıtı tezahüratlara karşı sergilediği tavrı da ele aldı.

Stadyumların sınırlarını aşan bir ses

X platformundaki resmi hesabından yayınladığı bir videoda Ferdinand, Lamine Jamal'ın değerinin artık futbol yeteneğinin ötesine geçtiğini vurguladı.

"Beni gerçekten etkileyen şey, onun sadece bir sporcu olmaktan öte bir şey olması; şu anda konumunu, stadyumlarda Müslümanlara yönelik düşmanlık olgusuna dikkat çekmek için kullanıyor" dedi.

Ferdinand, bu tutumun anlamını şöyle açıkladı: "Karşımızda, yıllarca deneyim kazanmayı beklemeden, cesurca ve net bir şekilde konuşan 18 yaşındaki bir genç var. Bu aşırılıkları reddetme kararını kendi başına aldı" dedi ve bunları saygısız, kabul edilebilir sınırları aşan ve herkesin önünde ortaya çıkarılması gereken ırkçılık olarak nitelendirdi.

Tarihi paylaşıma övgü

Ferdinand, Barcelona yıldızının Instagram üzerinden verdiği yanıtta kullandığı üslubu, oyuncunun bu tezahüratları açıkça kınamasına atıfta bulunarak "tamamen mükemmel" olarak nitelendirdi.

Lamine Yamal, dinlerle alay edilmesini kesin bir dille reddederek gündeme oturdu ve paylaşımında "Ben Müslümanım, şükürler olsun" dedi.

Yamal, taraftarlara yönelik mesajında, bu tezahüratın doğrudan kendisine değil, rakip takımı kışkırtmak amacıyla yapıldığını bildiğini belirtti; ancak sözlerine şöyle devam etti: "Bir Müslüman olarak, bu davranışın kesinlikle kabul edilemez bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum."