Video: Endişeler azalıyor... Dünya Kupası finali öncesinde New York'ta bir gelişme

Dünya Kupası finali başlamasına 48 saatten az bir süre kala, turnuvanın kapanış sahnesini gölgeleme tehlikesi yaratan hava kalitesinde gözle görülür bir iyileşme kaydedilmesinin ardından, New York semaları rahat bir nefes almaya başladı.

Ulusal Meteoroloji İdaresi ve hava kalitesi izleme ajansı AirNow’un verilerine göre, kirlilik endeksi Çarşamba günü “son derece sağlıksız” kategorisinde 264’e ulaşarak normal seviyenin 15 katı kadar kötü bir seviyeye çıkmış, ardından 185’ten 170’e ve şu anda 124’e gerilemişti.

Bu iyileşmeyle şehir, Perşembe günü girdiği tehlikeli mor bölgeden, kirlilik oranının %50'den fazla azalmasının ardından havanın yalnızca “hassas gruplar için sağlıksız” olduğu anlamına gelen turuncu bölgeye geçti.

Yetkililer, Cuma günü sabah saat 04.00’te kesin bir uyarı yayınlayarak şunları vurguladılar: "Durum dünle karşılaştırıldığında kötüleşti ve herkes, hassas gruplar için tehlikeli hale gelebilecek sağlık etkilerini hissetmeye başlayabilir" diye belirtmişlerdi. Bunun nedeni, Kanada’da devam eden 100’den fazla orman yangınından kaynaklanan ve kan dolaşımına sızabilen PM2,5 partikülleriydi.

0 ile 500 arasında değişen hava kalitesi ölçeğinde, 100 seviyesi hassas gruplar için zararlı, 150 seviyesi normal yaşam için tehlikeli ve 200 seviyesi ise çok tehlikeli olarak kabul edilirken, New York, beş bölgedeki yüzlerce noktada KN95 maskelerinin ücretsiz dağıtılmasının ve açık havada fiziksel aktivitenin azaltılmasına yönelik tavsiyelerin yayınlanmasının ardından 124 değerini kaydetti.

Hava tahminleri ise ek bir umut ışığı sunuyor. Cumartesi gecesi New York bölgesinde şiddetli yağmurlar bekleniyor. Bu yağmurlar, yoğun dumanın dağılmasına büyük ölçüde katkıda bulunabilir. Sorunu tamamen ortadan kaldırmayacak olsa da, final maçını erteleme tehlikesinden kurtarmak için yeterli olacaktır.