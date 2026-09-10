Dir'iyye orta saha oyuncusu ve eski Hilal yıldızı Abdülilah el-Malikî, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı temsil etmek üzere kadroya çağrılmaması nedeniyle milli takımın Yunan teknik direktörü Georgios Donis'e duyduğu büyük öfkeyi dile getirdi.

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Suudi Arabistan Krallığı'nın, bu ayın 23 Eylül'ünden gelecek ayın 6 Ekim'ine kadar Arap Körfezi Kupası'na ev sahipliği yapması planlanıyor, ancak Donis şu ana kadar turnuvaya katılacak milli takım kadrosunu açıklamadı.

Ancak el-Malikî'nin milli takıma çağrılmama kararından haberdar olduğu ve bunun öfkesini patlattığı anlaşılıyor. Özellikle de kendisi, sürekli forma giymese de, son yıllarda ve bilhassa Hilal'de bulunduğu dönemde Suudi Arabistan Milli Takımı'nın temel isimlerinden biriydi.

El-Malikî, öne çıkanı "Rotana Sport ma'a Walid" programı olan açıklamalarında şunları söyledi: "Şu ana kadar Suudi Arabistan Milli Takımı'na çağrılmamamın sebebini bilmiyorum. Sebep teknik mi yoksa kişisel mi?"

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Şunları ekledi: "Eğer teknikse bu tuhaf bir durum, çünkü Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü el-Halic kulübünün teknik direktörüyken beni kadrosuna katmak istemişti, fakat o dönemde ben kabul etmemiştim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Şu ana kadar takımımın maçlarının yaklaşık yüzde 75'inde forma giydim ve seviyelerin yükseldiği, yabancıların yer aldığı bir ortamda bu bir Suudi oyuncu için iyi bir oran."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Sanırım çağrılmamamın sebebi kişisel meselelere dayanıyor, başka bir şey bilmiyorum ve Körfez Kupası'nda Suudi Arabistan Milli Takımı ile birlikte olmayı çok isterdim."