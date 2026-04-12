Video... Ederson, Türkiye Ligi'nde bir şutla sakatlandı

Türk takımı Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Cumartesi günü Türkiye Ligi'nde takımının Kayserispor'u 4-0 yendiği maç sırasında bir cisimle yaralandı.

Mirror gazetesi, eski Manchester City kalecisinin kendisine atılan sert bir cisimle darbe aldığını yazdı.

Ederson yere düştü ve acı içinde yüzünü elleriyle tutarken, televizyon kamerası ona doğru hareket ederek yakın çekim yaptı.

Maçtan sonra dolaşan bir videoya göre, kamera uzun bir kol üzerine monte edilmişti ve Ederson bunu fark eder etmez öfkeyle patladı ve kamerayı kendinden uzaklaştırmak için sertçe itti, bu da tribünlerdeki seyircilerin tepkisini çekti.

Bu sportmenlik dışı sahneye rağmen, Ederson, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a karşı aldığı büyük galibiyette kalesini gole kapattı. İngiliz gazetesinin haberine göre, Kayserispor "bu olay nedeniyle ileride disiplin cezalarıyla karşı karşıya kalabilir".

2014'ten beri Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazanamayan

Fenerbahçe (66 puan), bir maç fazlası olan ezeli rakibi Galatasaray'ı güçlü bir şekilde takip etmeye çalışıyor.

Fenerbahçe, bu sezon ilk mağlubiyetini Fatih Karagümrük'e karşı almıştı, ancak ardından 9 gol attığı 3 galibiyetle güçlü bir şekilde geri döndü; bu galibiyetler arasında dördüncü sıradaki Beşiktaş'ı yenmesi de vardı.

