Video: "Duyguların zamanı bitti"… Vidal, Messi'yi şok etti!

Arturo Vidal, İspanya’nın Fransa’yı 2-0 yenip finale yükseleceği tahminini doğru çıkarmasının ardından, 2026 Dünya Kupası’na ilişkin tahminleriyle yine dikkatleri üzerine çekti.

Colo-Colo'nun orta saha oyuncusu, Instagram hesabından doğru tahminini kutladı ve bu akşam oynanacak Arjantin-İngiltere maçı için tahminini açıkladı.

Eski Juventus ve Barcelona yıldızı, bir hikayesinde şöyle dedi: “Dünya Kupası’nı kimin kazanacağını size daha önce söylemiştim. Ayrıca İspanya’nın Fransa’yı geçeceğini de söylemiştim. Futbolu en iyi anlayan kişi benim.”

İspanya'ya verdiği destek yeni bir şey değildi; çeyrek finaller başlamadan önce İspanya'yı şampiyonluk adayı olarak göstermiş ve şöyle demişti: "İspanya benim bir numaralı favorim, bu yüzden turu geçeceğini düşünüyorum, ancak Belçika son maçında çok gelişme gösterdiği için zorlu bir rakip olacak."

İspanya, son dakikada attığı golle Belçika’yı 2-1 yenerek onun tahminini doğru çıkardı ve o da tekrar şunu vurguladı: “Hâlâ İspanya’nın dünya şampiyonu olacağına inanıyorum.”

Ayrıca İngiltere’nin Norveç karşısında tur atlayacağını öngörerek şöyle dedi: “İngiltere’nin tur atlayacağını düşünüyorum. Son maçında farklı bir seviye sergiledi ve bu nedenle en güçlü adaylardan biri haline geldi.”

Arjantin ile İsviçre arasındaki karşılaşma hakkında ise şunları söyledi: “Bu maçın sonucu hiç belli değil. Her iki takımın da tur atlama şansı çok yüksek, ancak Arjantin’de Leo var ve eğer en iyi formunda olursa turu geçecek.”

En heyecan verici tahmini ise Arjantin ile İngiltere arasındaki yarı final maçıyla ilgiliydi. Lionel Messi ile olan güçlü ilişkisine rağmen şöyle dedi: “İngiltere ile Arjantin arasında… Ah, Leo, kusura bakma! Ama bence İngiltere turu geçecek ve finalde İspanya ile karşılaşacak.”

Vidal, tahminlerinin duygulara değil, takımların turnuvadaki performanslarına dayandığını belirterek, “Duyguların zamanı geçti, takımların oyun tarzı çok net” dedi.

İspanya’nın finale yükselmesinin ardından, gözler Arjantin ile İngiltere arasındaki maça çevrildi; Vidal’ın turnuvadaki başarılı tahmin serisini sürdürüp sürdürmeyeceği merak ediliyor.