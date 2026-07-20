Video: Dünya Kupası finalinin en önemli anı… Yamal, Messi’ye ne dedi?

Kameralar, Pazar günü La Roja’nın tek golle kazandığı 2026 Dünya Kupası finali sırasında, Arjantin efsanesi Lionel Messi ile İspanya’nın genç yıldızı Lamine Yamal arasında yaşanan ve tüm dünyada hızla yayılan kucaklaşma anını yakaladı.

İspanya ile şampiyonluğu kazandıktan birkaç saat sonra, Lamine Yamal, final maçının en sembolik anlarından birinde Lionel Messi ile paylaştığı sözleri açıkladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Lamine Yamal, İspanya'nın kutlamalarından kısa bir süre uzaklaşarak, yenilgiyi sindirmeye çalışan ve sahada kalan Lionel Messi'yi aramaya yöneldi. İki oyuncu el sıkıştı ve duygusal bir kucaklaşma paylaştı; bu an, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Genç İspanyol forvet, kariyerinin en acı anlarından birinde Arjantin milli takım kaptanına saygısını ve desteğini göstermek için yanına gittiğini açıkladı.

BN Sports'un haberine göre, defalarca kendisinin idolü ve örneği olarak tanımladığı oyuncuyla yaptığı kısa sohbeti anlatan Yamal, “Ona sadece ‘üzgünüm’ dedim” diye konuştu.

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İspanyol forvet ayrıca, Messi’nin kendisine şampiyonluğu ve turnuva boyunca sergilediği performansı için tebrik ettiğini söyledi; bu da, kariyerlerinin tamamen farklı aşamalarında bulunan iki oyuncu arasında kısa bir sohbeti, karşılıklı saygı gösterisine dönüştürdü.

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