Medya adamı Velid el-Farac, Suudi Arabistan'ın Ehli takımı ile Sundowns arasındaki beklenen karşılaşma öncesinde, "Rotana Sport maa Velid" adlı programında yaptığı çarpıcı açıklamalarla ortamı hareketlendirdi. Açıklamalarında hem Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı'na yönelik eleştiriler yöneltti hem de Afrika şampiyonuyla girişeceği mücadele öncesinde Ehli'ye destek verdi.

Ehli ile Sundowns'u Kıtalar Arası Kulüpler Kupası finalinde karşı karşıya getirecek maçtan saatler önce el-Farac, yetkililerin maçtaki beklenen katılımı hakkında konuştu; ardından Suudi ekibine yönelik kişisel tutumunu ve kupayı Krallık'a geri getirme yönündeki isteğini açıkladı.

El-Farac futbol federasyonu başkanını eleştirdi

Velid el-Farac, yetkililerin maça katılmasının önemi hakkında konuşurken Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yaser el-Mishal'e yönelik bir eleştiride bulundu ve onun yerinde olsa bu vesileyle Ehli'nin yanında bulunmaya özen göstereceğini vurguladı.

El-Farac şunları söyledi: "Er-Rezizaa'nın yerinde futbol federasyonu başkanı olsaydım, Kıtalar Arası Kupası finalinde Ehli ile birlikte olurdum."

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El-Farac'ın açıklamaları, beklenen maçta Ehli'ye destek vermenin önemine ilişkin görüşü çerçevesinde geldi; özellikle takımın Afrika şampiyonu karşısında Suudi futbolunu temsil etmesi ve Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmasının ardından yeni bir kupa daha kazanmaya çalışması nedeniyle.

Maç öncesi Ehli'ye açık destek

Futbol federasyonu başkanına yönelik eleştirisinin dışında el-Farac, maçı çevreleyen beklenti havası içinde takımın kupayı geri getirmeyi başarmasını dileyerek maç öncesi Ehli'ye desteğini açıkça ilan etti.

El-Farac şöyle konuştu: "Ehli'nin kupayı getirmesini diliyorum. Bazıları bunu istemiyor ama ben bunun Ehli'ye ait olmasını diliyorum."

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El-Farac'ın açıklamaları maç öncesinde takıma doğrudan bir destek mesajı taşıyor; özellikle Ehli'nin, Asya şampiyonunu Afrika şampiyonuyla karşı karşıya getiren ve Suudi ekibini kıtasal düzeyde yeni bir başarı elde etme fırsatıyla buluşturan bu maçta Sundowns'a karşı sahibinin evinde güçlü bir mücadeleye çıkması nedeniyle.

El-Farac'ın gördüğü şekliyle yetkilinin yokluğuna yönelik saldırı ile Ehli'ye açık destek arasında gelen açıklamaları, başlama düdüğü öncesinde büyük bir taraftar ve medya ilgisine sahip olan karşılaşmayı çevreleyen ortama yeni bir boyut ekledi.







