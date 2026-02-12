VİDEO: "Daha fazla gol atmaya başlasak iyi olur!" - Arne Slot, gol atmakta zorlanan Liverpool forvetlerinden "işi kendimiz için daha kolay hale getirmek" için iyileşme talep ediyor

Arne Slot, Liverpool'un hücum oyuncularına, maçları kazanmayı "daha kolay" hale getirmek için daha fazla gol atmaya başlamalarının "iyi olacağını" söyledi. Kırmızılar Çarşamba gecesi Sunderland'ı 1-0 yenerek ilk dörtte yer alma şansını sürdürdü. Hollandalı teknik adam sonuçtan memnun olsa da, Merseyside ekibine daha etkili olmaları için çağrıda bulundu.

GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.