İtalyan ekibi Como, Şampiyonlar Ligi serüvenine, Perşembe akşamı lig aşamasının ilk haftasında konuk ettiği Alman ekibi Leipzig'i 4-1 mağlup ederek ezici bir galibiyetle başladı.

Teknik direktör Cesc Fabregas'ın öğrencileri fazla beklemedi ve 15. dakikada Martin Baturina'nın golüyle erken bir gol buldular.

Anastasios Douvikas, 38. dakikada attığı ikinci golle Como'nun üstünlüğünü artırdı.

Como'nun ataklarının devam etmesi, 54. dakikada El Hassan Diao imzalı üçüncü golü getirdi.

Andrija Maksimović, 58. dakikada Leipzig'in tek golünü kaydederek farkı bire indirdi.

90. dakikada ise Massimo Peroni, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele eden Como adına dördüncü golü atarak takımın gol şölenini tamamladı.

İtalyan ekibi Roma ise serüvenine, deplasmanda Türk ekibi Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak başladı.

Roma, 39. dakikada Bryan Cristante'nin golüyle öne geçti; ancak Türk takımı 48. dakikada Archie Brown ile beraberliği yakaladı.

Öte yandan Hollanda ekibi PSV, konuk ettiği Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 1-1 berabere kaldı.

Skoru açan taraf, (45+1). dakikada Mendoza'nın golüyle Shakhtar Donetsk oldu.

Ancak Hollanda ekibi, ikinci yarının 3. dakikasında Sergino Dest ile beraberliği hızla yakaladı.

Aynı hafta kapsamında Çek ekibi Slavia Prag, kendi sahasında Fransız ekibi Lens'e 3-2 mağlup oldu.

Slavia Prag'ın iki golü, 51 ve 88. dakikalarda Daniel Sturm imzasını taşıdı.

Lens'in üç golünü ise 73, (90+1) ve (90+3). dakikalarda Abdallah Sima, Florian Thauvin ve Ruben Aguilar kaydetti.

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