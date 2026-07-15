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Video: Çılgın kutlamasının ardından... İspanya Kralı, Dünya Kupası finaline katılmaya karar verdi

İspanya
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İspanya - BLN
Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
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Fransa

Fransa’yı geçtikten sonra İspanya milli takımına güçlü destek

İspanya Kralı VI. Felipe, önümüzdeki Pazar günü New York banliyölerindeki East Rutherford Stadyumu’nda oynanacak 2026 Dünya Kupası finaline katılmak üzere ABD’ye gitmeye hazırlanıyor.

Kraliyet Sarayı, bugün Çarşamba günü İspanyol "Sport" gazetesinde yer alan açıklamalarda, kralın ailesiyle birlikte maçı izleyeceğini doğrulayarak, "Dördü de gidecek" dedi; bu ifadeyle Kral VI. Felipe, eşi Kraliçe Letizia ve kızları Prenses Leonor ile Prenses Sofia'yı kastetti.

Kraliyet ailesinin maçı izlemeye gelmesi, İspanya milli takımının Salı akşamı Teksas’ta oynanan yarı finalde Fransa’yı 2-0’lık haklı bir galibiyetle yenerek finale yükselmesinin ardından gerçekleşti. İspanya, Dünya Kupası tarihindeki ikinci şampiyonluğuna bir adım uzaklıkta bulunuyor ve finalde Arjantin ile İngiltere arasındaki maçın galibini bekliyor.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, maçın ardından Kral VI. Felipe'den bir telefon aldığını açıklamıştı. De la Fuente, “Kralımızın bizi araması ve bize sürekli ilgi ve destek göstermesi büyük bir onur. Bütün bir ulusun sevincini biz yarattık” dedi.

Kral, yarı final maçını ailesiyle birlikte Barselona’da izlemiş ve finale yükselme golünün ardından eşi ve kızlarıyla coşkuyla kutlama yaptığı bir video görüntüsü internette yayıldı.

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