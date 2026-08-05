Video: Çılgın kutlama, Neymar rakiplerinin öfkesini alevlendirdi

Neymar, Santos'u Brezilya Kupası çeyrek finaline taşıdıktan sonra Remo taraftarları ve oyuncularıyla girdiği tartışmayla sahalarda tartışma yaratmaya devam etti.

Santos, "Mangueirao" stadında Remo'yu 1-0 mağlup ederek çeyrek finaldeki yerini garantiledi. Ancak bitiş düdüğünün ardından gelen anlarda gergin bir atmosfer yaşandı.

Neymar, Remo'nun yedek kulübesine ve ev sahibi taraftarlara doğru yönelerek birden fazla kez "elendiniz" sözünü tekrarladı. Bu davranış sahada gerginliği tırmandırdı ve durumu yatıştırmak için bir dizi oyuncu araya girdi.

Sosyal medya platformlarında, Neymar'ın soyunma odalarına giden tünelde dans ederek ve Santos'un armasını işaret ederek Remo kulübesine mensup bazı kişileri kışkırttığı bir video yayıldı.

Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası son 16 turunda elenmesinin ardından yaklaşık bir hafta önce milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı. Santos ile sözleşmesi ise gelecek aralık ayında sona eriyor.