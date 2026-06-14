Japonya milli takımı, geçtiğimiz Pazar akşamı Teksas eyaletinin Arlington kentinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası 6. Grup ilk tur maçında Hollanda ile 2-2'lik heyecan verici bir beraberlik elde etti.

51. dakikada Virgil van Dijk Hollanda'yı öne geçirdi, ancak 57. dakikada Kito Nakamura Japonya için hızlı bir şekilde skoru eşitledi. 64. dakikada Hollanda, Chrisensio Somerville ile tekrar öne geçti, ancak 89. dakikada Koki Ogawa ölümcül bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi.

Hollanda'nın top hakimiyetinde açık bir üstünlüğü olmasına rağmen ilk yarı golsüz berabere sona erdi. Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda milli takımı, hücumda Malen, Somerville ve Jakpo'nun dinamizmine dayanan 4-3-3 dizilişiyle oynadı.

Hajime Moriyasu yönetimindeki Japonya milli takımı ise, Nakamura ve Maeda liderliğindeki sağlam savunma ve hızlı kontra ataklara odaklanan 3-4-3 dizilişiyle sahaya çıktı.

Radikal dönüş

İkinci yarıda Hollanda'nın performansında köklü bir dönüş yaşandı. Van Dijk, 51. dakikada tamamen boş kalarak, isabetli bir ortadan kafayla skoru açtı (51. dk.), ardından Mavi Samuraylar, Kubo'nun harika pasını ceza sahası kenarından ustaca bir vuruşla bitiren Nakamura ile hızlı bir şekilde cevap vererek skoru eşitledi (57. dk.).

Sumerville, parlayan Gravenberch'in ikinci asistinden gelen şutun aldatıcı bir şekilde sekmesiyle Hollanda'yı tekrar öne geçirdi (64. dakika), Kobu'nun güçlü şutu ise üst direğe çarparak (67. dakika) Hollandalılar için erken bir uyarı oldu.

Japonların kuşatması

Japonlar son çeyrek saatte pes etmeyi reddettiler ve sağ kanatta hızını kullanarak birçok tehlikeli pozisyon yaratan yedek oyuncu Junya Ito'nun liderliğinde Hollanda yarı sahasına boğucu bir baskı uyguladılar.

Sugawara skoru eşitlemeyi çok az farkla kaçırdı ancak şutu isabetli değildi (80). Van de Ven ise ceza sahası içinde Kamada'nın şutunu kritik bir müdahaleyle kurtardı (87). Son dakikalarda Japonya'nın köşe vuruşları arka arkaya geldi.

Kırıcı gol

Japonya, sonunda ısrarının karşılığını aldı. İto'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda Ogawa yakın direğe yükseldi ve tehlikeli bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci Verborgen, topu kendi kalesine yönlendirmekten başka bir şey yapamadı (89). Böylece Mavi Samuraylar, 6. Grup'taki ilk maçında değerli bir puan kazandı.