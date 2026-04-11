Video... Cheringito'nun Mbappé'nin maçının ardından yaptığı yorum: Bu bir skandal

"El Chiringuito" programının ünlü yorumcusu ve "AS" gazetesinin genel yayın yönetmen yardımcısı Tomás Roncero, La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid ile Girona arasındaki maçı yöneten hakem Alberola Rojas'ı eleştirdi.

Maçın son dakikalarında Real Madrid'in forveti Kylian Mbappé, ceza sahası içinde Girona oyuncusu Víctor Reus'tan yüzüne aldığı darbe sonucu kanamalı bir yaralanma geçirdi.

Ancak hakem Alberola Rojas, Real Madrid lehine penaltı kararı vermedi ve Trujillo Suárez liderliğindeki VAR ekibi de kararı gözden geçirmek için görüntüyü tekrar izlemeye çağırmadı. Ayrıca



Roncero, "AS" gazetesi tarafından yayınlanan bir videoda Mbappé'nin hareketine ilişkin yorumunda, "Bu büyük bir yalan... Bu bir skandal" dedi.

Ve ekledi: "VAR hakeminin bunu görmezden gelmesi bir skandal. Bardağı taşıran son damla oldu. Madrid kötü oynayabilir, ama kurallar uygulanmalı. Artık sessiz kalmayacağım."

"La Liga'nın olmasını istemiyorlar mı? Peki, o zaman kendilerine saklasınlar. Bu La Liga değil, bir felaket... Saha hakemi hata yapabilir, ama video hakemi yapamaz. O, inceleme için görüntüyü çağırmak istemiyor, o kadar."





