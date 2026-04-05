Video: Calcio'da Faslı oyuncunun oyundan atılması

Cremonese, İtalya Ligi'nin 31. haftasında evinde ağırladığı Bologna'ya 1-2 yenildi.

Crimonese, 3. dakikada João Mário'nun attığı erken golle öne geçti, ardından 16. dakikada Jonathan Ro'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

Federico Bonazzola, 90+1. dakikada penaltıdan Cremonese'nin tek golünü attı.

Maçta, Cremonese'nin Faslı oyuncusu Youssef Malh'ın topun olmadığı bir anda Bologna'nın bir oyuncusuna saldırması gibi talihsiz bir olay yaşandı.

Video tekniğine başvurulduktan sonra, maçın hakemi 90+4. dakikada Malh'a kırmızı kart gösterdi.



Bologna, 45 puanla sekizinci sıraya yükselirken, Cremonese 27 puanla 17. sırada kaldı.

