Video: Bugün Madrid'e geldi! Bernardo Silva, Real Madrid'e transferini 3 kelimeyle yorumladı

Birkaç hafta önce Real Madrid, Bernardo Silva'nın takıma katıldığını duyurmuştu. 31 yaşındaki Portekizli orta saha, bugün pazartesi günü Madrid'e ulaştı.

Portekizli José Mourinho'nun yönetiminde forma giyeceği Real Madrid'in projesine ikna olan hücum orta sahası, futbol dünyasında yeni bir deneyim yaşayacak.

Madrid'e ulaşır ulaşmaz taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan Bernardo Silva, çok sayıda hatıra eşyasını imzalamak için zaman ayırdı. İlk izlenimleri sorulduğunda ise Portekizli oyuncu heyecanını gizlemeyerek şunları söyledi: "Nasıl mı hissediyorum? Son derece mutluyum!"

Bu, yeni takımının renkleriyle parladığını görmek için sabırsızlanan Real Madrid taraftarlarıyla yaşanan ilk başarılı buluşmaydı.







