Hilal'in kalecisi Faslı Yassine Bounou, Salı akşamı iki takımı karşı karşıya getiren ve Katar ekibi El-Garrafa'yı 2-1 mağlup ettiği gecede, AFC Şampiyonlar Ligi Elite'teki serüvenine başladığı maçta dikkatleri üzerine çekti.

Sahadaki sonucun ve performansın önemine rağmen, Nasser Al-Dawsari'nin oyundan çıkmasının ardından tek bir kare tüm gözleri kendine çevirdi. Zira bu görüntü, Hilal oyuncularının kişiliğine ve takım içindeki grup ruhuna dair pek çok şey yansıtıyordu.

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Nasser Al-Dawsari oyundan çıkarıldığında oyuncu kaptanlık pazıbandını sahada bıraktı ve Portekizli Rúben Neves, takımın en öne çıkan ve en tecrübeli liderlerinden biri olarak pazıbandı Faslı Yassine Bounou'ya vermek üzere ona doğru yöneldi.

Ancak sürpriz, Bounou'nun kendisinden geldi. Faslı kaleci, kaptanlık pazıbandını takmayı reddetti ve bunun yerine pazıbandı Neves'in takması konusunda ısrar ederek tribündeki taraftarların beğenisini toplayan bir an yaşattı.

Bounou kaptanlık pazıbandına kişisel bir ayrıcalık gibi yaklaşmadı; aksine Neves'i işaret ederek pazıbandı onun takmasını istedi. Bu dikkat çekici görüntü, Faslı kalecinin bireysel öne çıkmaktan çok grup ruhuyla ilgilendiğini teyit etti.

Bu kare stadyum ekranlarında belirir belirmez, Hilal taraftarları alkışlar ve tezahüratlarla tepki verdi. Bu, özellikle Bounou'nun kaptanlık pazıbandını hiçbir tartışmaya mahal vermeden alabileceği bir anda ortaya çıkan bu davranışa yönelik açık bir takdirdi.

Nasser Al-Dawsari'nin oyundan çıkmasının ardından geçen birkaç dakika, maçın en çok konuşulan anlarından birine dönüştü. Zira Bounou alçakgönüllülük ve özverisini gösterdi ve pazıbandın kendisine geçmesi yerine Neves'te kalmasını tercih etti.

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Bu görüntü yalnızca bir kaptanlık pazıbandının el değiştirmesi değildi; tecrübeli ve güçlü kişiliklere sahip bir yıldızlar topluluğunun varlığında, Hilal soyunma odasındaki ilişkinin doğasına dair net bir mesaj taşıyordu.

Maçta Hilal'in kalesini korumak için sahada olan Bounou, bu kez kurtarışlarından ziyade, kendisini anında bağrına basan taraftarların takdirini kazanan insani bir kareyle dikkatleri üzerine çekti.