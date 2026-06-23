Arjantin milli takımının kaptanı Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan maçı sonrasında Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo'yu kızdırdı.

Ronaldo, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Salı günü Houston Stadyumu'nda oynanan maçta Portekiz milli takımını Özbekistan'ı 5-0 mağlup etmesine öncülük etti.

Maçın ardından Ronaldo, basın alanında bazı açıklamalarda bulunmak üzere yer aldı, ancak bir gazetecinin Messi hakkında soru sorması üzerine sinirlendi.

"TNT Sports" tarafından yayınlanan bir video kaydına göre, gazeteci sorusunu sormaya başladı; ancak Messi'nin adı geçince Ronaldo onu görmezden geldi ve başka bir gazeteciden kendisine soru yöneltmesini istedi.

Gazeteci sorusunu tamamlamaya çalışsa da Portekizli yıldız, ezeli rakibi hakkında sorulan soruya duyduğu öfkeyi göstererek ona hiç aldırış etmedi.

Messi, Dünya Kupası'nda olağanüstü bir performans sergiliyor. İki maçta attığı 5 golle gol krallığı sıralamasında zirvede yer alan Messi, Fransız Kylian Mbappé ve Norveçli Erling Haaland'ın bir gol önünde bulunuyor.

Ronaldo’nun, grup aşamasının ilk turunda Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldıkları maçta gol atamamasının ardından, Özbekistan’a karşı attığı iki golle turnuvada ilk izini bıraktığı hatırlanıyor.