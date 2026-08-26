Video: Bernabéu, Cucurella için sallandı ve Oyarzabal'a özel bir jest

Marc Cucurella, José Mourinho'nun İspanya Ligi'nde Santiago Bernabéu'da oynanan Real Madrid-Real Sociedad maçı için seçtiği ilk 11'de yer almadı. Ancak Bernabéu'daki bir Real Madrid oyuncusu olarak ilk görünmesi, çok özel bir nedenle hafızalara kazınacak: geçtiğimiz 19 Temmuz'da New Jersey'de kazandığı dünya şampiyonluğu münasebetiyle stattaki seyircilerin ona sunduğu tören.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

"Marca" gazetesine göre, Real Madrid'in savunma oyuncusu, Dünya Kupası'nın Santiago Bernabéu Stadı'na konuk olmasıyla birlikte kraliyet kulübünün taraftarlarından coşkulu bir karşılama gördü.

Cucurella, İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçından saatler önce resmen Real Madrid'e katıldı. Turnuvayı oynayan kadroya dahil edildiğinde Chelsea oyuncusu olmasına rağmen, kraliyet kulübü İspanya Milli Takımı'nın şampiyonlarından birini onurlandırmaktan çekinmedi.

Dünya Kupası, sahanın zeminine kurulan yüksek bir platforma yerleştirildikten sonra, açılış kurasının ardından Cucurella'nın adı anons edildi. "Bu gece, Santiago Bernabéu Stadı ve tüm Real Madrid taraftarları, Dünya Kupası'nı kazanan Real Madrid oyuncusu Marc Cucurella'yı selamlıyor." Taraftarlar, stadın dört bir yanında yankılanan büyük bir coşkuyla tezahürat yaptı ve stat ilk kez "Cucurella, Cucurella" ismini haykırdı.

Bu bağlamda Real Madrid, Luis de la Fuente'nin kadrosunda yer alan Real Sociedad oyuncusunu da onurlandırdı. Teknik direktör açısından Cucurella'dan daha az önemli olmayan Mikel Oyarzabal, İspanya Milli Takımı'nın formasındaki ikinci yıldız için bir teşekkür olarak Bernabéu taraftarlarının sıcak ilgisini gördü.

İki Dünya Kupası şampiyonu, ortak tarihlerinin bir sembolü olan bu mücevherle hatıra fotoğrafı çektirmek için bir araya geldiğinde tezahüratlar daha da coşkulu bir hal aldı.

Cucurella'nın Santiago Bernabéu Stadı'ndaki kariyeri yeni bir aşamaya girdi. Bundan önce taraftarların önünde yalnızca bir kez, 2024 yılının Mart ayında İspanya ile Brezilya arasındaki hazırlık maçında sahaya çıkmıştı.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

O gün, Vinícius'a karşı oynadığı maçta Cucurella, İspanya Milli Takımı'nın sol bek mevkisinde yerini sağlamlaştırdı ve bu takımla hem Dünya Kupası'nı hem de Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.







