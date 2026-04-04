Video: Benzema olmasa da sorun yok... Miti, Al Hilal'da ilk izini bıraktı

Al-Hilal'ın Fildişili forveti Mohamed Kader Miti, takımdaki ilk golünü atarak Fransız takım arkadaşı Karim Benzema'nın yokluğunu telafi edebileceğini kanıtladı.

Al-Hilal, bugün Cumartesi günü, Roshen Ligi'nin 27. haftasında Kingdom Arena'da Al-Taawoun'u ağırladı.

Maçın 43. dakikasında, Muhammed Kadir Miti, sol kanattan Muhammed Mahzari'yi geçtikten sonra Al-Taawoun kalesine güçlü bir şut attı ve kaleci Mailsun bu şutu kurtaramadı.

Bu gol, Fildişili forvetin geçen kış transfer döneminde Stade Rennais'ten Al-Hilal'a transfer olduktan sonra attığı ilk gol oldu.

Damak maçı öncesinde, 18 yaşındaki oyuncu Al-Hilal formasıyla 4 maça çıktı; bunlardan 3'ünde yedek, sadece birinde ise Asya Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda karşısında ilk 11'de yer aldı. Bu maçlarda toplam 106 dakika sahada kaldı, ancak gol atamadı veya asist yapamadı.

Al-Hilal'ın İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, Fransız forvet Karim Benzema'nın sakatlığı nedeniyle, aynı sebepten dolayı kanat oyuncuları Salem Al-Dossari ve Sultan Mandash'ın da yokluğunda, Roshen Ligi'nde ilk kez Miti'yi ilk 11'de sahaya sürmek zorunda kaldı.

Al-Hilal taraftarları, özellikle de genç yaşına rağmen basın haberlerine göre 30 milyon euro gibi devasa bir bedel karşılığında takıma katıldığı için, geçtiğimiz yıllarda Miti'nin takımın ilk forveti olmasını çok umuyordu.

