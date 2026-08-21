Video: Benzema: Al Hilal'de kalmaya devam ediyorum, futbol sadece gollerden ibaret değil!

Suudi Arabistan ekibi Hilal'in Fransız forveti Karim Benzema, kendisini bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılmakla ilişkilendiren haberler etrafındaki tartışmaları noktaladı.

Benzema, İttihad ile sözleşmesini feshetmesinin ardından geçtiğimiz kış transfer döneminde Hilal'e katılmış, ancak İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'nin oyun sistemine uyum sağlayamaması nedeniyle ayrılıkla anılmıştı.

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Bu konuya ilişkin Benzema, Feyha maçının ardından medyaya yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Şu ana kadar Hilal'de kalıyorum, beni kulübe bağlayan şey sözleşmemdir ve takıma elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyorum."

Şöyle devam etti: "Bu konuda yeni bir gelişme yok, şu ana kadar Hilal kadrosunda bir oyuncuyum ve mümkün olan en iyi şekilde çalışmaya devam etmeye çalışacağım."

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Gol atmaktan uzak kalması konusunda ise Fransız forvet şunları söyledi: "Futbol sadece gollerden ibaret değildir, üstlenilebilecek pek çok görev vardır ve ben de bunu yapıyorum. En önemlisi galibiyetler almaktır."

Sözlerini şöyle noktaladı: "Şu ana kadar iyi bir gidişat sergiliyoruz, ikisi Roshn Ligi'nde ve biri Kral Kupası'nda olmak üzere 3 galibiyet aldık. Hedefimiz aynı şekilde çalışmaya devam etmek."

Bazı raporlar, Benzema'nın Hilal'den ayrılmayı kabul etmesi için tüm maaşlarını almayı şart koştuğunu belirtmişti.