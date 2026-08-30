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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Video: Bellingham ve Mbappe silahıyla Real Madrid, Malaga'yı 11 dakikada üç golle dağıttı

Real Madrid - Malaga
Real Madrid
Malaga
La Liga
K. Mbappe
J. Bellingham
İspanya
Fransa
İngiltere

Kraliyet ekibinden ateşli bir başlangıç

Real Madrid, İspanya La Liga karşılaşmasında Santiago Bernabeu Stadı'nda oynadığı Malaga maçına tamamen hakim oldu.

Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, ekibinin bugün pazar günü oynadığı maçta gözleri üzerine çekerken, takım arkadaşı Kylian Mbappe de fileleri havalandırma tutkusunu yerine getirdi.

Bellingham, Real Madrid'in ilk golünü 19. dakikada, Malaga savunmasını delip geçtiği etkileyici bir hamlenin ardından attığı harika bir şutla kaydetti.

Malaga oyuncuları, oyunun başlangıcında Bellingham'a faul çalınmasını talep ederek itiraz etti; ancak hakem golün geçerli olduğunu doğruladı.

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26. dakikada ise Bellingham yeni bir gole katkı sağladı; kaleye gönderdiği güçlü kafa vuruşunu Malaga oyuncularından biri çıkarmaya çalıştı, top kaleci Alfonso Herrera'nın sırtına çarparak filelere gitti.

30. dakikada Real Madrid'in üçüncü golü geldi; Kylian Mbappe, Arnold'un etkileyici ortasını değerlendirdi ve Beyazlılar o birkaç dakika içinde maçı neredeyse garantiledi.

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