Video: Bellingham’ın engelli bir gazeteciyle yaşadığı olağanüstü insani an

İngiltere’nin yıldızı Jude Bellingham, dün Çarşamba günü takımının Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynadığı maçın ardından saha dışında yaptığı muhteşem bir jestle tüm dikkatleri üzerine çekti.

İngiltere, Dünya Kupası'nın 32'li turunda Demokratik Kongo'yu 2-1'lik heyecan verici bir skorla mağlup ederek, bu turnuvanın en büyük sürprizlerinden birinden kurtuldu.

Karışık röportaj alanında, İngiliz orta saha oyuncusu, engelli bir gazetecinin Venezuela'dan bahsettiğini duyunca durdu.

Maçla ilgili herhangi bir soru almadan, Bellingham son depremden zarar gören Venezuela halkına birkaç destek sözü söyleme gereği duydu.

Oyuncu, “Venezuela’ya bolca cesaret ve destek gönderiyorum; ayrıca sizlere de bolca sevgi ve şefkat gönderiyorum” dedi.

Bu dayanışma ifadesi, orada bulunan gazeteciler tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.







