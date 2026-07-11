İngiltere milli takımı, Cumartesi akşamı Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda oynanan heyecan verici maçta, Real Madrid’in yıldızı Jude Bellingham’ın attığı iki gol sayesinde uzatmalarda Norveç’i 2-1 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası yarı finaline yükseldi.

Maç, dramatik gelişmelere ve tartışmalı hakem kararlarına sahne oldu. Maç, iki takımın da birbirini temkinli bir şekilde izlediği bir dönemle başladı. Ardından İngiltere milli takımı oyunun kontrolünü ele geçirdi ancak Dünya Kupası çeyrek finallerine ilk kez katılan Norveç'in iyi organize olmuş savunmasını aşamadı. İngilizler, O'Reilly ve Madueke (23. dakika) ile Kane'in serbest vuruşundan (29. dakika) ile gol fırsatlarını kaçırdı.

Norveç’in ilk gerçek atağında Andreas Schildrop, ceza sahası dışından direğin yardımıyla üst köşeye yerleşen bir füze vuruşuyla turnuvanın en güzel golünü attı (36. dakika). Bu gol, İngiltere milli takımını şaşkına çevirdi ve Vikingleri güçlü bir konuma yerleştirdi.

Muazzam bir baskı altında kalan İngiliz savunması, Sorloth ve Odegaard'ın önderliğindeki arka arkaya gelen Norveç ataklarına karşı direndi; ardından ilk yarının uzatma dakikalarında Bellingham, Anthony Gordon'un muhteşem pasının ardından keskin bir açıdan attığı kusursuz bir yerden vuruşla skoru eşitledi (45+2. dakika).

Kein, birkaç saniye sonra İngiltere’yi öne geçirme fırsatını yakaladı, ancak Bellingham’ın asistiyle attığı gol, bariz ofsayt nedeniyle iptal edildi (45+5. dakika).

İptal edilen gol tartışma yarattı

İkinci yarıda Norveç, ısrarcı oyununu sürdürdü ve Torbjørn Hegim'in köşe vuruşundan topu ağlara göndermesiyle yeniden öne geçmeye çok yaklaştı, ancak hakem, IFAB tarafından onaylanan yeni kuralların bir uygulaması olarak, VAR müdahalesi sonrasında Haaland’ın bir İngiliz defans oyuncusuna faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti (55. dakika).

Norveç, Orsnes’in şutunun Ajer’in kafasından sekerek üst direğe çarpmasıyla (76. dakika) ezici bir galibiyete çok yaklaştı; İngiltere ise son anda engellenen Saka’nın atağıyla (87. dakika) tehlikeli olmaya devam etti.

Bellingham maçı belirledi

Uzatmalarda Bellingham, oyuna sonradan giren Morgan Rogers’ın şutunun seken topunu ikinci golüyle ağlara göndererek (94. dakika) maçı Üç Aslanlar lehine sonuçlandırdı ve bu karşılaşmanın gerçek kahramanı oldu.

Ben Spence, Bob’un faulü sonrasında penaltı kazanmaya çok yaklaştı, ancak video yardım sistemi (VAR) ilk kararı iptal etti. Vikingler, mükemmel bir şekilde organize olmuş İngiliz savunması karşısında maça geri dönmek için ellerinden geleni yaptılar ancak başaramadılar; kaleci Niland’ın 110. dakikadaki üç kritik kurtarışı olmasaydı İngilizler üçüncü bir gol atmaya çok yakındı.

Bu değerli galibiyetle İngiltere, 1966'dan bu yana ilk dünya şampiyonluğunu kazanma yolunda, İsviçre ile Arjantin arasındaki maçın galibi ile yarı finalde karşılaşacak.