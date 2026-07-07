Video: Belçika, ABD'yi mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldi

Belçika Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası ev sahibi ABD Milli Takımı'nı bu sabah Salı günü 16 turunda 4-1 mağlup ederek, etkileyici bir hücum performansı sergiledikten sonra çeyrek finale yükseldi.

Belçika Milli Takımı, maçın ilk saniyelerinden itibaren hücum baskısıyla başladı. Kaleci Matt Freese, ilk dakikada Timothy Castagne’nin şutunu kurtardı; ardından Yuri Tielemans’ın şutu savunmadan sekti ve köşe vuruşuna dönüştü.

Baskı devam ederken, 9. dakikada Charles De Ketelaere, Nicolas Raskin’in pasını değerlendirip yakın mesafeden topu ağlara göndererek skoru açtı.

Belçika milli takımı, Amadou Onana’nın sakatlığıyla erken bir darbe aldı; Onana 21. dakikada sahayı terk etti ve yerine Hans Vanaken girdi. Maç, Chris Richards ve Brandon Micheli’nin sakatlıkları nedeniyle birden fazla kez durdu.

ABD milli takımı, 30. dakikada Brandon Michele’in Folarin Balagun’a yaptığı faulün ardından, 31. dakikada Malik Tillman’ın Thibaut Courtois’nın kalesine ustaca attığı direkt serbest vuruşla skoru eşitledi.

Ancak Belçika’nın yanıtı gecikmedi; 33. dakikada Leandro Trossard’ın mükemmel ortasına De Ketelaere yakın mesafeden kafa vuruşuyla golü atarak takımını yeniden öne geçirdi. İlk yarı, uzatma dakikalarında Folarin Balogun ile ilgili bir hakem kararının VAR tarafından iptal edilmesinin ardından Belçika’nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başlarken ABD milli takımı, Serginio Dest’in yerine Giovanni Reina’yı oyuna alarak erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. 59. dakikada ise Christian Pulisic sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı ve yerine Sebastian Berhalter girdi.

Hans Vanaken, 57. dakikada De Ketelaere’nin pasından yararlanarak ceza sahası dışından attığı güçlü bir şutla skoru 3-1’e taşıdı ve Belçika’ya rahat bir üstünlük sağladı.

Belçika teknik direktörü 67. dakikada Romelu Lukaku ve Jérémie Doku’yu oyuna sokarak iki değişiklik yaptı. ABD milli takımı ise birkaç fırsatla maça geri dönmeye çalıştı; bunlardan en önemlisi 82. dakikada Kurtu’nun kurtardığı Balogun’un şutuydu. ardından 83. dakikada aynı forvetin direğin yanından geçen kafa vuruşu da vardı; ayrıca 79. dakikada Sebastian Berhalter’in şutu da farkı azaltmaya çok yaklaştı.

Uzatma dakikalarında Lukaku, Fanaken’den aldığı pası sağ köşeye göndererek 90+2. dakikada dördüncü golü attı ve ev sahibi takımın umutlarını sona erdirdi. Balogun hemen sahadan çıkarken, yerine Haji Wright oyuna girdi.

Bu galibiyetle Belçika milli takımı turnuvadaki yoluna devam ederek çeyrek finale yükseldi. Takım, Pazartesi akşamı Portekiz’i turnuvadan eleyen (1-0) İspanya ile oynayacağı zorlu maça hazırlanıyor.