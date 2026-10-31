Bugün cumartesi günü İtalya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında oynanan Milano derbisi, iki kutbun tarihindeki en çılgın karşılaşmalardan birini akıllara getiren olağanüstü bir başlangıca sahne oldu; Inter kendini uzun on yıllardır tekrarlanmayan nadir bir durumun içinde buldu.

Milan üstünlüğünü dayatmak için uzun süre beklemedi; Christian Pulisic 4. dakikada skoru açtı.

Ardından Adrien Rabiot 10. dakikada ikinci golü ekledi ve Inter kendini çok erken bir anda iki gol geride buldu.

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Mister Chip'in X üzerinden paylaştığı istatistiğe göre, "Inter, İtalya Ligi'nde bir rakibine karşı ilk on dakikada iki gol geriye düşme durumunu 2 Aralık 2016'dan bu yana yaşamamıştı; o tarihte Napoli'ye 3-0 kaybetmişti".

Milano derbisinde ise benzer son olay 6 Kasım 1949'a dayanıyor; o gün Enrico Candiani 1. ve 7. dakikalarda Milan için iki gol kaydetmişti, ancak Inter o gün karşılaşmayı muhteşem bir şekilde tersine çevirmeyi başarmış ve 6-5'lik skorla galip gelmişti.

Mevcut derbide ise Inter karşılaşmaya dönmeye çalıştı ve Alessandro Bastoni, 22. dakikada takımının ilk golünü kaydederek farkı bire indirmeyi başardı. Ancak Milan, 43. dakikada Diego Moreira'nın imzasını taşıyan üçüncü golle farkı yeniden açtı ve ilk yarıyı iki gol önde tamamladı.

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