Barcelona, La Liga'daki güçlü çıkışını sürdürerek konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti. Camp Nou'da oynanan La Liga karşılaşmasında Katalan ekibi değerli bir galibiyet elde etti.

Katalan ekibi bu galibiyeti iki yıldızına borçlu: Pedri'nin büyüleyici pasının ardından 38. dakikada skoru açan Raphinha ve 81. dakikadaki ikinci golle işi bitiren Fermin Lopez. Böylece teknik direktör Hansi Flick, dirençli bir rakip karşısında hak edilen 3 puanı elde etti.

İlk yarı: Simon parladı, VAR Barcelona'yı golden mahrum etti

Barcelona maça erken baskıyla başladı ve Raphinha ilk dakikada konuk takımın kalesini tehdit etmenin eşiğine geldi, ancak ofsayt pozisyonundaydı. Athletic Bilbao ise 4. dakikada Williams'ın tehlikeli hamlesiyle hızlı bir yanıt verdi; sol kanattan içeri giren Williams ortasını yaptı, topu Cubarsi kornere çeldi.

Barcelona ilk kornerini 7. dakikada, Lamine Yamal'ın Anthony Gordon'a yaptığı akıllı pasın ardından kazandı, ancak Gordon topa hâkim olamadı. 10. dakikada Yamal ilk denemesini yaptı; sert vuruşu Unai Simon'un kalesinden nispeten uzağa gitti.

13. dakikada Fermin Lopez organize bir atağın öncülüğünü yaptı; topu Eric Garcia'ya, oradan da Lamine Yamal'a aktardı, Yamal ise topu kalecinin kolayca kucakladığı bir şekilde ortaya gönderdi. Ardından 15. dakikada yine Fermin, Raphinha'ya yaptığı pasla tehlikeli bir atağa öncülük etti, ancak Raphinha topu kontrol etmeyi başaramadı.

Lamine Yamal denemelerini sürdürdü ve 19. dakikada Simon'un güçlükle çeldiği tehlikeli bir vuruşla skoru açmanın eşiğine geldi. Ardından 24. dakikada Alejandro Balde'nin ortasında yaptığı isabetli kafa vuruşunda direk, Yamal'ı kesin bir golden mahrum bıraktı.

26. dakikada kaleci Simon parlaklığını sürdürerek Balde'den gelen bir başka ortaya müdahale etti. Ardından 29. dakikada Pedri gol attı, ancak hakem golü Lamine Yamal'ın ofsaytı gerekçesiyle iptal etti. Sonra 34. dakikada Fermin Lopez, güzel bir pasın ardından doğrudan bir serbest vuruştan gol atmayı denedi.

Rahatlama nihayet 38. dakikada geldi; Pedri, Raphinha'ya büyüleyici bir pas gönderdi ve Raphinha Simon'un ağlarını sarsmayı başardı. Ardından 39. dakikada Williams tehlikeli bir Bask kontratağının öncülüğünü yaptı, ancak Marc Bernal tam zamanında müdahale etti.

41. dakikada Lamine Yamal, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ikinci gol fırsatını kaçırdı; Simon bu topa ustalıkla müdahale etti.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz



İkinci yarı: Yamal'ın direği ve Rodri'nin çıkışı

Barcelona ikinci yarıya aynı hırsla başladı ve Raphinha 48. dakikada, derinlemesine bir ara pasın Bilbao savunmasına çarpmasının ardından skoru ikiye çıkarmanın eşiğine geldi. 51. dakikada Lamine Yamal, konuk takımın savunmasından topu kaptı ve sert bir vuruş yaptı; top Simon'un üst direğinden döndü ve bu maçın en tehlikeli fırsatı oldu.

Bask kaleci parlaklığını sürdürdü ve 54. dakikada Fermin Lopez'in sert vuruşunun ardından takımını ikinci golden kurtardı. Teknik direktör Hansi Flick devreye girerek iki değişiklik yaptı; Marc Bernal ile Raphinha'yı oyundan aldı, Rodri ve Dani Olmo'yu oyuna dahil etti; bu, Rodri'nin ilk çıkışıydı.

Athletic Bilbao sonraki dakikalarda Bask direnci sergiledi. Lamine Yamal'ın 67. dakikadaki isabetli ortasına Olmo kafayla karşılık verse de topu Simon kolayca kucakladı; ayrıca Anthony Gordon'un 72. dakikadaki vuruşu kalenin yanından auta gitti. Ancak Barcelona sonunda galibiyeti güvence altına almayı başardı.

81. dakikada Fermin Lopez, Barcelona'nın ikinci golünü atmayı başararak Bilbao'nun umutlarını söndürdü ve takımına, şampiyonluk yarışını sürdürmeye hazır olduğunu teyit ettiği hak edilmiş bir galibiyet kazandırdı.

Maçın son dakikaları, hakemin 4 dakika uzatma vermesine rağmen iki tarafın da sonuca boyun eğmişçesine kayda değer bir tehlike olmadan geçti ve karşılaşma Blaugrana'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.