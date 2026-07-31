Video: Barcelona'nın Birmingham'a mağlubiyetinde Hamza Abdülkerim çift golle parladı

Genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, Barcelona'nın yeni sezon hazırlık döneminde oynadığı ilk resmî maçta, İngiliz ekibi Birmingham City ile St. Andrew's Stadı'nda 2-2 berabere kalınan karşılaşmada Katalan takımının iki golünü de kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Blaugrana penaltı atışları sonucunda kaybetse de, henüz 18 yaşındaki oyuncu göz kamaştıran bir performans sergiledi.

Hamza, hazırlık döneminde teknik direktör Hansi Flick'e kendini kabul ettirmeyi başardı ve bu yaz oynanan ilk iki hazırlık maçında ilk on birde forma giydi. Genç oyuncu, ilk on bir mücadelesine ortak olmasını sağlayacak olağanüstü hücum yetenekleri gösterdi.

Soğukkanlılık ve penaltıdan gelen gol

Hamza, ilk yarıda Bernal'in sol kanattan yaptığı atağın ardından bizzat kendisinin kazandığı net bir penaltıyla Barcelona adına skoru açtı. Ceza sahası içinde hareket zekâsını ve savunmacıların hamlelerini mükemmel öngörme becerisini ortaya koydu.

Henüz on sekiz yaşındayken Dünya Kupası'nda forma giyen Mısırlı forvet, yaşının küçüklüğüne rağmen sahada kendisinden daha deneyimli oyuncular bulunmasına karşın penaltıyı kendisi atmakta ısrar ederek dikkat çeken bir soğukkanlılık gösterdi. İngiliz kaleci James Beadle'ı sol ayağıyla yaptığı sert bir vuruşla avlayarak A takımdaki ilk golünü kaydetti.

Gol içgüdüsü ve seken toptan gelen ikinci gol

Hamza ilk golle yetinmedi; ikinci yarıda da yüksek gol içgüdüsünü ve fırsatları değerlendirme becerisini ortaya koyduğu muhteşem bir ikinci golle parlamaya devam etti.

İkinci gol, Roony Bardghji'nin ustaca yaptığı çapraz koşunun ardından attığı sert şutu Birmingham kalecisinin tutamamasıyla geldi. Hamza, sekmenin ardından topa yüksek bir hücum uyanıklığı ve ustalıkla atlayarak topu ağlara gönderdi ve A takımdaki ilk resmî çıkışında ikili yaptı.

Flick'in dikkatini çeken bütünsel performans

Hamza'nın parlak oyunu yalnızca hücum yönüyle sınırlı kalmadı; savunmadaki performansında da net bir mücadele ruhu ve kararlılık gösterdi. İlk yarıda Barcelona'nın yaptığı altı faulden üçünü kendisi yaptı ve bir sarı kart gördü. Bu durum, Flick'in forvetlerinden talep ettiği büyük çabaya ve sürekli baskıya işaret ediyordu.

Mısırlı oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca hızı ve hiç durmayan aktifliğiyle öne çıktı; topu istemekten ve ceza sahası içinde akıllıca hareket etmekten hiç geri durmadı. Ayrıca sırtı kaleye dönük oynamada, topu korumada ve kaleyle karşı karşıya kaldığında savunmacılara yüklenmede de başarılıydı.

Forvet arayışının gölgesinde güçlü bir mesaj

Hamza'nın parlak performansı hassas bir dönemde geldi; zira Barcelona bu yaz transfer döneminde net bir forvetle anlaşmaya çalışıyor. Bu da o mevkideki rekabeti son derece çetin hâle getiriyor.

Ancak genç Mısırlı forvet, teknik heyete sorumluluğu taşıyabileceğine ve takımın ihtiyaç duyduğu hücum katkısını sunabileceğine dair güçlü bir mesaj gönderiyor. Hazırlık dönemindeki her dakikayı değerini kanıtlamak ve ilk on birde yer kapmak için değerlendiriyor.

Genç bir kadro ve penaltılarla gelen mağlubiyet

Maçta Barcelona, 6'sı A takımdan, 5'i genç akademiden olmak üzere genç bir kadroyla sahaya çıktı. Alman millî takımı oyuncularının büyük bölümü izinde olduğu için yoktu; ayrıca Alman kaleci Marc-André ter Stegen de Ajax'a kiralanması öncesinde Amsterdam'a gittiği için forma giymedi.

Birmingham, Bielik'in kafa vuruşuyla öne geçti; ardından Hamza penaltıdan beraberliği sağladı, sonra ikinci yarıda ikinci golü kaydetti. İngiliz ekibi ise John Ruddy aracılığıyla bir duran toptan beraberliği yakaladı. Maç, Birmingham'ın kazandığı penaltı atışlarıyla sonuçlandı.

Mağlubiyete rağmen Hamza Abdülkerim, dünyanın en büyük kulüplerinden birinin hücum sorumluluğunu taşıyabilecek gelecek vadeden bir yetenek olduğunu kanıtlayarak maçtan en büyük kazanan olarak ayrıldı. Bu umut verici başlangıç, Blaugrana ile parlak bir geleceğin anahtarı olabilir.