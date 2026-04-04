Video: Barcelona ile Atlético Madrid arasında 10 dakikalık çılgınlık

La Liga'nın 30. haftasındaki Atlético Madrid ile konuk Barcelona arasındaki zirve mücadelesinde, Metropolitano Stadyumu'nda ilk yarının son on dakikası dramatik bir dönüşe sahne oldu.

Maç, Atlético Madrid'in evinde her zamanki gibi baskısıyla başladı, ancak ilk yarının son dakikalarına kadar dengeli bir oyun sergilendi.

39. dakikada Giuliano Simeone ev sahibi takımın ilk golünü atarak Rojiblancos'a üstünlük sağladı.

Ancak birkaç dakika geçmeden Barcelona'dan şok bir cevap geldi: 42. dakikada Marcus Rashford, Dani Olmo'nun asistiyle, Atlético'nun sol kanadındaki savunma boşluğunu değerlendirerek beraberlik golünü attı.

Seyirciler devre arasına hazırlanırken, 45+7. dakikada gerginlik yaşandı: Nicolás González kırmızı kart gördü, bu da ev sahibi takım üzerindeki baskıyı artırdı ve belki de teknik direktör Simeone'nin ikinci yarıdaki düzenini değiştirebilir.

Katalan ekibi, La Liga'daki liderliğini pekiştirmek ve bugün öğleden sonra Real Mallorca'ya 2-1 yenilen rakibi Real Madrid ile arasındaki farkı 4 puandan 7 puana çıkarmak istiyor.

