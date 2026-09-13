Barcelona, La Liga'nın beşinci haftasında Levante'yi 4-2 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini almış ve mükemmel başlangıcını sürdürmüştür. Katalan ekibi maçın uzun bölümlerinde üstünlüğünü kabul ettirdi, ancak son dakikalarda belirgin bir düşüş yaşayarak ev sahibi takıma karşılaşmaya dönme fırsatı tanıdı.

Barcelona, Real Madrid'in Rayo Vallecano karşısında aldığı galibiyetin birkaç saat ardından, ligin zirvesini rakibine 3 puan fark atarak geri almak amacıyla maça çıktı. Hansi Flick her zamanki 4-3-3 dizilişini tercih etti; hücum hattında Gordon, Raphinha ve Lamine Yamal görev alırken, orta sahada Rodri ilk on birde başladı.

İlk gol Pau Espart aracılığıyla geldi. Topu ceza sahasının kenarında alan oyuncu, topu ilerletip dar bir açıdan ustaca bir yerden şut çekti ve top beşinci dakikada ağlarla buluşarak Barcelona'ya erken bir üstünlük kazandırdı.

Golün ardından Barcelona her zamanki oyun anlayışını sürdürdü; topa sahip olma ve topla sürekli hareket etme prensibiyle, tüm hatlardaki oyuncularının parlak performansından faydalandı. Levante ise 16. dakikada Ratkov ve Brugué ile iki girişimde bulunarak tepki aramaya çalıştı, ancak Katalan ekibinin savunması derli toplu kaldı ve maçın seyrini değiştirmeye izin vermeden bu iki girişimi bertaraf etti.

Konuk ekibin belirgin üstünlüğü altında, hücum ikilisi Raphinha ve Lamine Yamal tehlike üretmeyi sürdürdü. Brezilyalı oyuncu bir kez daha Barcelona'nın oyununun en önemli anahtarlarından biriydi; Mandi'nin topu uzaklaştırırken yaptığı hatadan faydalanarak topa ustaca hakim oldu ve ardından Lamine Yamal'a isabetli bir ortayı gönderdi.

Yamal kendini kalenin önünde ideal bir konumda buldu ve topu boş ağlara göndermekte tereddüt etmedi. Böylece 19. dakikada Barcelona'nın üstünlüğünü 2-0'a taşıdı ve Katalan ekibi ev sahibi takım karşısındaki büyük üstünlüğünü perçinledi.

İkinci golün ardından tablo pek değişmedi; Barcelona oyunun akışını kontrol etmeyi sürdürdü ve Pedri'nin takım arkadaşları, Levante'nin sınırlı girişimleri karşısında üstünlüklerini korudu. Katalan ekibi ilk yarıyı rahat ve hak edilmiş bir üstünlükle tamamladı.

Erken gol

İkinci yarının başlamasıyla Barcelona, Martín'in yerine Christensen'i oyuna alarak bir değişiklik yaptı; ancak bu, baskı ve kontrolü sürdüren takımın oyununa etki etmedi. Levante ise kendi bölgesinden düzenli bir şekilde çıkmakta zorlandı.

48. dakikada Lamine Yamal'ın yeni bir atağının ardından Mandi'nin topa eliyle dokunmasıyla Barcelona penaltı kazandı. Penaltıyı bizzat kullanan İspanyol oyuncu, topu sakin bir şekilde ağlara gönderdi ve üçüncü golü ekleyerek takımını daha rahat bir konuma taşıdı.

Barcelona üçüncü gole ulaştıktan sonra fırsat üretmeyi sürdürdü. Raphinha 55. dakikada yeni bir gole çok yaklaştı; Gordon'dan gelen pası kaleye bir şutla değerlendirmeye çalıştı, ancak top direğin az yanından auta gitti.

Maçın son yarım saatine girilmesiyle Levante daha cesur bir görüntü sergilemeye başladı ve farkı azaltabileceği fırsatlar yakaladı, ancak 61. dakikada ne Pardo ne de Romero girişimlerini değerlendirebildi. Böylece Barcelona üç farklı üstünlüğünü korudu.

Flick'in değişiklikleri maçın tablosunu değiştiriyor

Hansi Flick, kadrosunu canlandırmak için bir dizi değişiklik yapmaya karar verdi; Dani Olmo, Adama ve Bernal'i oyuna alırken Lamine Yamal, Gordon ve Pedri'yi oyundan çıkardı. Ancak bu değişiklikler, maçın büyük bölümünde takımı öne çıkaran Barcelona'nın bütünlüğüne ve kontrolüne belirgin şekilde etki etti.

Katalan ekibi hakimiyetinden bir miktar kaybetmeye başladı ve Levante hareket edecek daha geniş alanlar buldu. Nihayet ev sahibi takım, 79. dakikada Pau Espart'ın ağır bir hatasını değerlendirdi; Romero ilk golü kaydederek farkı 3-1'e indirdi.

Levante'nin baskısı durmadı; maçı daha heyecanlı bir noktaya taşıyacak yeni bir gol arayışını sürdürdü ve bu, 88. dakikada gerçekleşti. Brugué, Barcelona savunmasında bir karmaşaya yol açtı ve bu, ev sahibi takımın ikinci golüyle sonuçlandı. Skor 3-2 olurken, Barcelona kendini son derece gergin son dakikalarla karşı karşıya buldu.

Levante geri dönüşünü tamamlamaya çalışırken, Barcelona uzatma dakikalarında belirleyici darbeyi vurmayı başardı. Adeyemi göze çarpan bir bireysel gayretle ilerleyip ev sahibi takımın savunucularını geçtikten sonra sağ ayağıyla yakın direğe sert bir şut çekti ve 90+3. dakikada dördüncü golü kaydetti.

Büyük galibiyete ve tam puan serisinin sürmesine rağmen, son dakikalar Barcelona adına endişe verici bir yönü gözler önüne serdi. Konsantrasyon ve savunma bütünlüğündeki düşüş, Levante'nin iki gol kaydetmesine ve uzun süre bitmiş gibi görünen bir maça yeniden heyecan katmasına imkan tanıdı; ta ki Adeyemi'nin golü Flick'in ekibine yeniden sükûneti getirene ve üç puanı garantiye alana kadar.