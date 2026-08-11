Ittihad orta saha oyuncusu Cezayirli Houssem Aouar, son dönemde kendisine yönelen şüphelere Suudi ekibiyle yakaladığı ideal başlangıçla yanıt verdi.

Ittihad, bugün salı günü, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in lig aşamasına yükselten eleme turunda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda Al Jazira ile karşı karşıya geldi.

Ittihad 2-0 önde giderken, Houssem Aouar maçın 54. dakikasında üçüncü golü kaydetmeyi başardı.

Cezayirli oyuncunun golü, sol bek Fares Abidi'nin ortasının ardından geldi; top Sırp defans oyuncusu Jan-Carlo Simić'in kafasına, o da topu kalenin önünde Aouar'a çevirdi ve Aouar topu kaleci Ali Khasif'in ağlarına gönderdi.

Bu gol, Aouar'ın, Alman teknik direktör Jens Wissing'in yeteneklerine ikna olmaması gerekçesiyle mevcut yaz transfer döneminde Ittihad'dan ayrılma ihtimalinden söz eden basın haberlerine bir yanıtı oldu.

Aouar, 2024 yazında Roma'dan katıldığı andan itibaren, özellikle takımın Roshn Ligi ve Hizmetu'l-Harameyni'ş-Şerifeyn Kupası olmak üzere iki kupa kazandığı ilk sezonda, Suudi ekibinin en öne çıkan yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.