Video... Atlético taraftarı Liamal: Çok çirkinsin... Fas'a geri dön

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, dün Cumartesi günü İspanya Ligi'nin 30. haftasında iki takım arasında oynanan maç sırasında Atlético Madrid taraftarlarından birinin ırkçı tacizine maruz kaldı.

Barça, maçın son dakikalarında Rojiblancos'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Yamal, Arap kökenli olması nedeniyle Fas milli takımında forma giyme şansı vardı, ancak uluslararası düzeyde İspanya'yı temsil etmeyi tercih etti.

Yamal, Atlético Madrid tribünlerinden çekilen bir videoda, köşe vuruşu yaparken ırkçı tacize maruz kaldığı görüldü. Bir taraftar ona, "Çok çirkinsin... Fas'a dön piç kurusu... Oraya geri dön" dedi.

Katalan ekibi deplasmanda galip gelip La Liga şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşsa da, Yamal maçın ardından öfkeli bir şekilde sahadan ayrıldı.

Kameralar, Yamal'ı maçtan çıkarken gösterdi. Alman teknik direktörü Hans Flick ile karşılaştı ve Flick onunla konuşmaya çalıştı, ancak İspanyol yıldız öfkeyle eliyle işaret ederek teknik direktörüyle konuşmayı reddetti.

Yamal, Barcelona teknik ekibinden biriyle konuşurken soyunma odasına doğru yoluna devam etti. Ayrıca



