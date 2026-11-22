Atalanta, Serie A'nın 12. haftasında Pazar akşamı New Balance Stadı'nda konuk ettiği Inter ile nefes kesen bir mücadelede 4-4 berabere kaldı.

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Golsüz eşitlik yalnızca 16 dakika sürdü ve Francesco Pio Esposito, Inter adına skoru açan isim oldu.

Francesco Pio Esposito, 33. dakikada isabetli bir kafa vuruşuyla hem kendisinin hem de Inter'in ikinci golünü kaydetti.

Atalanta, 53. dakikada Eljif Elmas'ın sert şutuyla bulduğu golle farkı hızla bire indirdi ve ilk yarı Siyah-Mavililer'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının başında, tam olarak 52. dakikada, Francesco Pio Esposito, Marcus Thuram'ın pasında kişisel üçüncü golünü atarak hat-trick yaptı.

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Pes etmeyen Atalanta, 72. dakikada Charles De Ketelaere'nin etkileyici kafa golüyle farkı yeniden bire indirdi.

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4 dakika sonra Zappacosta'nın elle oynaması sonucu Inter penaltı kazandı. Petar Sučić'in başarıyla kullandığı penaltıyla skor Siyah-Mavililer lehine 4-2 oldu.

Charles De Ketelaere, 80. dakikada sert bir şut çıkararak kişisel ikinci, ev sahibi ekibin ise üçüncü golünü attı.

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Penaltı kazanan Atalanta'da Franck Kessié, 90+2. dakikada beyaz noktadan başarılı bir vuruşla beraberlik golünü kaydetti ve ev sahibi ekibin geri dönüşünü tamamladı.

Inter puanını 29'a yükselterek Serie A puan tablosunda üçüncü sırada yer alırken, Atalanta'nın puanı 15'e yükseldi ve takım 12. sırada bulunuyor.