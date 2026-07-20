Video: Arjantinli yıldız, Trump’a tokat attı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, finalde Arjantin’i 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası şampiyonu olan İspanya milli takımının şampiyonluk törenine katılması, Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero’nun onu açıkça görmezden gelmesinin ardından sosyal medyada geniş çapta tartışmalara yol açtı. İspanya milli takım kaptanı Rodri ise Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino’dan, kendisini şampiyonların resmi fotoğrafından çıkarmasını talep etti.

Sosyal medyada yıldırım hızıyla yayılan bir videoda, Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero’nun, kazananlara ve ikincilere ödüllerini takdim etmek üzere orada bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın yanından geçerken ona selam vermemesi veya el sıkışmaması görüldü. Bu hareket geniş tepkilere yol açtı ve açık bir siyasi mesaj olarak değerlendirildi.

Trump’ın varlığı, dünya şampiyonlarının resmi fotoğrafında dikkat çekici bir şekilde göze çarpıyordu. Her ne kadar olağan protokol, ödüllerin takdiminden sonra yetkililerin çekilmesini gerektirse de, ABD Başkanı, kupa İspanya milli takımına takdim edildikten sonra kapanış fotoğrafı çekilmek üzere İspanyol oyuncuların yanında kaldı.

Haberlere göre, turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan İspanya milli takım kaptanı Rodri, İspanya milli takımının bu tarihi anının özel niteliğini korumak amacıyla, fotoğrafta dünya şampiyonları ve teknik ekibinin daha iyi öne çıkması için Gianni Infantino’dan Trump’ı kenara çekmesini istedi.

Şampiyon takımın kaptanının bu açık talebine rağmen, ABD Başkanı İspanya milli takımı “La Roja” ile çekilen resmi fotoğrafta yer aldı. Bu durum, sosyal medyada geniş çapta eleştirilere yol açtı; pek çok kişi, ödül törenindeki bu baskın varlığını, spor etkinliğini siyasi amaçlarla kullanma girişimi olarak değerlendirdi.

Ocak 2025’te ikinci bir başkanlık dönemi için Beyaz Saray’a geri dönen Donald Trump, ABD’nin Kanada ve Meksika ile ortaklaşa ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası finaline bizzat katılmaya özen göstermiş ve böylece dünyanın en büyük turnuvasının düzenlenmesinde ülkesinin rolünü öne çıkarmaya çalışmıştı.