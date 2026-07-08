Video: Arjantin, FIFA'nın gözdesi mi?.. Scaloni yanıt veriyor

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesinin ardından, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nın “tango dansçılarına” ayrıcalık tanıdığına dair söylentilere yanıt verdi.

Arjantin Milli Takımı, dün Pazar günü Mısır karşısında 2-0 geriden gelerek maçın son dakikalarında 3 gol atarak dramatik bir senaryo ile Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi.

Maçta hakem kararlarına ilişkin çok sayıda tartışma yaşandı ve Mısır tarafı, Arjantin'in attığı üçüncü ve maçı belirleyen golün sayılmasına itiraz etti; ayrıca maçın başında Muhammed Salah lehine penaltı verilmesini talep etti.

Ayrıca Fransız hakem François Litxer, ikinci yarının başında Mısır milli takımının attığı bir golü, golün tamamlanmasından önce Marwan Attiya'ya yapılan faul gerekçesiyle iptal etti.

Bu hakem tartışmaları, bazılarını FIFA’yı büyük turnuvalarda sürekli olarak Arjantin’e taraf tutmakla suçlamaya itti; bazıları ise Arjantin’i FIFA’nın “şımarık çocuğu” olarak nitelendirdi.

Mısır maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında Scaloni’ye bu konuyu nasıl ele aldığı sorulduğunda, “Sosyal medyayı takip etmiyorum, bakmıyorum, hepsi bu” şeklinde yanıt verdi.

Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “Eğer bakmazsanız, bunu fark etmezsiniz. Mesele şu ki, artık herkes istediğini yazıp yayınlayabiliyor ve bu yazılar belki de hiçbir temele dayanmıyor.”

Scaloni sözlerine şöyle devam etti: “Bazen böyle küçük bir olay çok büyük bir şeye dönüşüyor, değil mi?”

Sözlerine şöyle devam etti: “Bence bu konuya fazla önem vermemeliyiz. Sosyal medyada bu tür şeyler var; iyi yanları da var, ama bu tür şeyler de var.”

Son olarak şunları ekledi: “Bugün herhangi biri bir şey yazdığında, bu anında yaygınlaşıyor ve bir saniye içinde her yerde karşınıza çıkıyor, ama neyse, biz buna aldırmıyoruz.”







