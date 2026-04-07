Video: Ani bir darbe... Díaz, Bernabéu'yu sessizliğe boğdu

Bayern Münih'in Kolombiyalı yıldızı Luis Díaz, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Real Madrid ile Bavyera ekibi arasında süren heyecan verici karşılaşmada heyecanı doruğa çıkardı ve maçın ilk golünü attı.

İki takım, Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Díaz, 41. dakikada Bavyera ekibinin ani bir atağında golünü attı. Gnabry, arkadan gelen Díaz'a pas verdi: Kolombiyalı oyuncu, İngiliz oyuncu Trent Alexander-Arnold'un dikkatini dağıtarak onun arkasından hareket etti ve ilk dokunuşunda topu kaleci Lunin'in ağlarına gönderdi.

Squawka istatistik ağına göre: "Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligindeki kulüplerle oynanan tüm maçlarda, penaltıdan kaynaklanmayan gol katkısı (38 gol: 23 gol, 15 asist) açısından Luis Diaz'ı geride bırakan tek isim, takım arkadaşı Michael Olise (40) oldu."

Şampiyonlar Ligi'ndeki son dört maçta, formda olan Diaz 3 asist yaptı ve 1 gol attı.

İlk yarı, Bayern Münih'in açık üstünlüğü altında, 1-0'lık skorla sona erdi.